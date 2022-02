LOL – Chi ride è fuori 2, chi è Maria Di Biase: dov’è nata, quanti anni ha, chi è il suo compagno e dove l’abbiamo già vista

Sarà nel cast di LOL – Chi ride è fuori 2 in arrivo su Amazon Prime Video, ma sapete proprio tutto dell’attrice comica Maria Di Biase?

Mancano pochissimi giorni alla messa in onda di LOL – Chi ride è fuori 2: a partire da giovedì 24 febbraio, saranno disponibili in streaming le prime 4 puntate del comedy show che la scorsa primavera ha riscosso un successo strepitoso.

Leggi anche——>>>Manca poco al ritorno di LOL! Sapete quanto costa la giacca di Fedez? Cifra incredibile

Al timone ritroveremo Fedez ma non Mara Maionchi, che sarà impegnata con altri progetti. Al suo posto ci sarà Frank Matano, comico italo americano tra gli attori dello scorso cast.

Il vincitore si aggiudicherà il premio di 100mila euro da devolvere in beneficenza ad un’associazione a sua scelta. Trionfatore della prima edizione è stato l’attore napoletano Ciro Priello che abbiamo ritrovato lo scorso autunno a Tale e Quale Show.

Quest’anno insieme agli altri talentuosi artisti in procinto di mettersi in gioco nella bizzarra sfida in cui si deve cercare di non ridere ci sarà anche la simpaticissima Maria Di Biase. Pronti a scoprire tutte le curiosità su di lei?

Maria Di Biase: tutto quello che c’è da sapere sulla bravissima attrice di LOL – Chi ride è fuori 2

Molti di voi la conosceranno come parte del duo comico che forma al fianco di Corrado Nuzzo. Con lui Maria Di Biase ha fatto parte della Gialappa’s Band, di Zelig e di Quelli che il calcio.

Leggi anche——>>>Frank Matano, conoscete le sue origini? Come si sono incontrati i genitori del comico italo americano

Ciò che non tutti sanno è che Nuzzo è il suo compagno anche nella vita privata: incontratisi per la prima volta verso la fine degli anni ’90 in un teatro bolognese dove entrambi si esibivano, si sono innamorati e da allora non si sono più lasciati.

Oltre che le loro vite, hanno unito anche la loro passione per l’arte ed hanno formato la divertentissima coppia comica che tutti conosciamo. Un’unione che non è mai arrivata al matrimonio: nel 2015, a Tv Talk l’attore rivelò di non volersi sposare, a meno che fossero state legalizzate le unioni civili.

La Di Biase è nata il 17 dicembre del 1974 a Montreal (Canada), ma fin da bambina ha vissuto a Bologna. Qui ha studiato Matematica all’Università, ma non ha mai messo da parte l’amore per la recitazione.

Leggi anche——–>>>L’avete notato sul polso di Chiara Ferragni? Ecco quanto l’ha pagato Fedez

Siamo certi che a LOL – Chi ride è fuori 2 Maria ci farà divertire tantissimo, non vediamo l’ora di vederla all’opera!