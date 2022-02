Lol-chi ride è fuori, chi è Diana Del Bufalo: età, carriera, Amici e vita privata; tutto sulla nuova concorrente del programma di Amazon Prime.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio della seconda edizione di Lol-chi ride è fuori. L’amatissimo programma di Amazon Prime tornerà il 24 febbraio, con una coppia inedita alla conduzione: ritroviamo Fedez, ma con lui c’è Frank Matano, uno dei concorrenti più apprezzati della passata edizione, vinta da Ciro Priello. Ebbene, tra le donne che cercheranno di non ridere nella stanza affollata di comici ci sarà anche lei, Diana Del Bufalo.

Oggi è un’attrice apprezzatissima ed un personaggio seguitissimo sul web, ma non tutti ricordano come è diventata famosa… In attesa di vederla all’opera tra battute e gag in Lol, conosciamola meglio!

LEGGI ANCHE —->Diana Del Bufalo senza trucco: vederla al naturale vi lascerà senza parole, è bellissima

Diana Del Bufalo è una dei concorrenti di Lol-chi ride è fuori 2: la ricordate ad Amici?

Nata a Roma l’8 febbraio 1990, Diana Del Bufalo è una dei concorrenti della seconda edizione di Lol Chi Ride è fuori, che partirà il 24 febbraio 2022. Non tutti ricordano, però, che prima di diventare attrice Diana ha partecipato ad Amici nella categoria canto, nel 2010. Da lì l’inizio di una carriera stellare per lei, come conduttrice e attrice. L’abbiamo vista in tantissimi film di successo al cinema, come Matrimonio a Parigi, Puoi baciare lo sposo, Attenti al gorilla, ma anche in tv: il suo personaggio in Che Dio ci aiuti è amatissimo. Diana ha anche doppiato Isabela Madrigale nel film di animazione Encanto, diretto da Byron Howard e Jared Bush. E i fan non vedono l’ora di vedere la sua avventura a Lol, le risate sono assicurate!

LEGGI ANCHE —–>Manca poco al ritorno di LOL! Sapete quanto costa la giacca di Fedez? Cifra incredibile

LEGGI ANCHE —->Diana Del Bufalo, avete mai visto suo padre? Insieme sono meravigliosi

Diana Del Bufalo, vita privata

Diana è stata legata al cantante Francesco Arpino; successivamente, dal 2015 al 2019, è stata fidanzata con l’attore e regista Paolo Ruffini, conosciuto grazie al programma Colorado. Da fine 2019 al 2020, l’attrice ha avuto una relazione con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, concorrente del Grande Fratello 11: i due sono rimasti ottimi amici.