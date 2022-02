Virginia Raffaele è tra i concorrenti di questa seconda edizione di Lol-chi ride è fuori, ma ecco tutto quello che occorre sapere su di lei.

L’attesa sta per terminare! Dopo l’incredibile successo riscontrato dalla prima edizione, Lol-chi ride è fuori è pronto a ritornare su Prime Video. Giovedì 24 Febbraio, infatti, andrà in onda la prima puntata di questa seconda edizione. E, studiando con attenzione il cast scelto, siamo certi che sarà ancora di più memorabile.

A distanza di poco meno di un anno dalla sua prima edizione, Lol-chi ride è fuori ha riaperto i battenti. E, al timone di Frank Matano e Fedez, è pronto a regalare al suo amatissimo pubblico delle ore ricche di risate e spensieratezza. A tal proposito, avete visto anche voi il cast scelto quest’anno? È FENOMENALE, non c’è che dire! Tra i tantissimi comici ed attori che si alterneranno, vi è anche lei: Virginia Raffaele. In attesa di poter scoprire se sarà proprio lei la vincitrice di questa seconda edizione di Lol, siete pronti a scoprire ogni cosa sul suo conto? Ci pensiamo noi!

Virginia Raffaele a Lol-chi ride è fuori: età, studi, Instagram e vita privata

Nata a Roma il 27 Settembre del 1980, Virginia Raffaele è tra le più grandi imitatrici e comiche dello spettacolo nostrano. Tra qualche giorno sarà nel cast di Lol-chi ride è fuori 2, ma in attesa di poterla vedere, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei?

Nata in una famiglia di circensi, Virginia Raffaele ha da sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo. Tanto è vero che, dopo aver ottenuto il diploma all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale, compie il suo debutto nel 2001 quando forma il trio ‘Due interi e un ridotto’. Da quel momento, la carriera della Raffaele prende letteralmente il volo. Protagonista indiscussa di tantissimi spettacoli teatrali, Virginia inizia la sua carriera da solita e non si è mai più fermata. Conduttrice, imitatrice, comica ed attrice, la splendida romana è un’artista a 360 gradi.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Forse non tutti lo sanno, ma Virginia Raffaele è stata fidanzata per circa 5 anni con Ubaldo Pantani, anche lui amatissimo e famoso comico. Ad oggi è fidanzata? Non ne abbiamo la conferma, ma da quanto si apprende dal settimanale ‘Oggi’, sembrerebbe che la Raffaele sia stata ‘beccata’ in compagnia di Thomas Santu, suo collega. In attesa di sapere se la bomba di gossip lanciata dal giornale sia realtà, vi invitiamo a seguirla su Instagram col seguente nickname: @virginiaraffaele.

Da Carla Fracci a Sabrina Ferilli: le sue più celebri imitazioni

Oltre ai numerosi e divertentissimi personaggi inventati, Virginia Raffaele è solita portare in scena delle imitazioni incredibili. A partire da quella di Ornella Vanoni, che sul palco di Sanremo nel corso della sua 66esima edizioni ha provocato non poco clamore, fino a quella di Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli e Carla Fracci, la romana non perde occasione di stupire il suo pubblico.

Sarà lei la vincitrice di Lol? Staremo a vedere!