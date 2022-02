Fu protagonista assoluta del GF 13: oggi ha completamente cambiato look com’è diventata dopo quasi dieci anni.

Quanti amori sono nati nella casa del Grande Fratello? La risposta è ‘innumerevoli’! Non tutti hanno avuto lieto fine, ma c’è chi nella casa più spiata della tv ha trovato l’uomo della sua vita. È il caso dell’ex gieffina di cui vi parliamo oggi!

Era il 2014 quando andava in onda l’edizione numero tredici del Grande Fratello, all’epoca ancora “nip e quindi composto da persone comuni. E proprio in quell’anno, in casa, c’erano loro, Francesca Rocco e Giovanni Masiero: la loro storia iniziò con alti e bassi, ma anche i più scettici hanno dovuto ricredersi. Oggi i due gieffini sono felicemente sposati e genitori di due bambine! Ma, a distanza di quasi 10 anni, siete curiosi di vedere com’è diventata la bellissima Chicca? Proprio qualche ora fa ha rivoluzionato il suo look, diamo un’occhiata!

LEGGI ANCHE —->GF Vip, stavolta la produzione non può ‘chiudere un occhio’: decisione inevitabile su Alessandro Basciano

Ricordate Chicca, protagonista del GF 13? Oggi ha rivoluzionato il suo look

Impossibile non ricordarsi di lei! Estroversa e super solare, Chicca è stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello 13. Non a caso, si è classificata seconda, alle spalle del vincitore Mirco Petrillo. Nella casa, però, Chicca ha vinto ben altro, trovando il grande amore con Giovanni Masiero. I due sono convolati a nozze nel 2016, nel maggio del 2017 è nata la loro prima figlia, Ginevra, mentre il 6 maggio del 2021 è arrivata la piccola Beatrice.

A distanza di tanti anni, i fan continuano a seguirli sui social, proprio come facevano durante la loro avventura in casa. Ed è proprio su Instagram che, qualche ora fa, la bella legnanese ha mostrato a tutti il suo nuovo look! “Ho scoperto che oltre ad assomigliare a Fantaghirò, somiglio anche a Sophie Marceau (Vic de Il tempo delle mele)”, ha scritto l’ex gieffina nella didascalia del suo ultimo post. Date un’occhiata:

Eh si, la Rocco ha deciso di rivoluzionare il suo look, scegliendo un taglio iconico. Nelle stories, l’ex gieffina ha ammesso di averlo fatto per il bisogno di vedersi diversa e di novità. Nuovo look approvato: il post è stato invaso dai complimenti di amici e fan. Voi cosa ne pensate di Chicca in versione Fantaghirò?