Di quale zona di Napoli è originario Gigi D’Alessio? Retroscena che in pochi conoscono

Della vita privata di Gigi D’Alessio sappiamo molte cose, ma forse solo pochi sanno da quale zona di Napoli proviene l’artista partenopeo.

A partire dagli anni ’90 ad oggi, la carriera di Gigi D’Alessio è diventata una delle più interessanti dell’intero panorama musicale italiano. Il suo primo album fu pubblicato nel lontano 1992 e da allora di strada il cantante ne ha fatta davvero molta.

La sua passione per il mondo delle sette note lo accompagna sin da bambino, tanto che oltre a cantare Gigi ha imparato già da piccolo a suonare vari strumenti come il pianoforte e la fisarmonica.

Diplomatosi a 21 anni al Conservatorio, riesce a diventare pianista ufficiale di Mario Merola. Tra gli anni Novanta e i Duemila, il suo successo cresce sempre di più e varca i confini regionali: con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2000 col brano Non dirgli mai, Gigi diventa famoso nel resto d’Italia. A partire da quel momento, la sua carriera spicca il volo e oggi D’Alessio è tra gli artisti italiani più affermati.

La curiosità dei fan circa la sua vita privata è sempre stata tanta: molti si chiedono di quale zona di Napoli sia originario, ad esempio. Scopriamolo!

Gigi D’Alessio è tra gli artisti di Napoli più amati, ma di quale zona è originario? Non tutti lo sanno

Negli anni D’Alessio è diventato anche un personaggio televisivo: due anni fa ha iniziato a ricoprire il ruolo di coach nella prima edizione di The Voice Senior e a The Voice of Italy ha aiutato nel suo percorso la concorrente Carmen Pierri che poi fu la vincitrice.

Tutti sanno che è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato, madre dei suoi primi tre figli; dal 2006 al 2017 ha vissuto una lunga relazione con Anna Tatangelo dalla quale nel 2010 ha avuto il figlio Andrea; circa un mese fa è nato il suo quinto figlio, Francesco, frutto dell’amore con l’attuale compagna Denise.

Nato il 24 febbraio del 1967, Gigi è molto legato alla sua città. La zona esatta da cui proviene è quella tra Bagnoli e Fuorigrotta.

Conoscevate questo particolare sull’amatissimo cantante?