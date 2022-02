Sapete che Vanessa Incontrada è titolare di un negozio di abbigliamento? Scopriamo insieme come si chiama e dove si trova!

Attrice, conduttrice televisiva e modella. Vanessa Incontrada è un volto molto noto nel mondo artistico e televisivo. La showgirl italo spagnola ha conquistato il pubblico con il suo talento e con la sua bellezza.

Il palcoscenico di Zelig le ha dato subito grande notorietà. Vanessa Incontrada si è fatta conoscere dal pubblico e si è fatta amare per la sua verve ironica e per la sua grande semplicità. E’ per questo che è molto apprezzata dal pubblico. L’abbiamo vista apparire in tv come conduttrice, l’abbiamo vista vestire i panni di diversi personaggi protagonisti di diverse fiction televisive, l’ultima è per l’appunto Fosca Innocenti, fiction che sta andando in onda ogni Venerdì. Staserà sarà trasmessa in prima serata una nuova puntata. Oltre che essere però un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo, sapevate che Vanessa Incontrada è titolare di un negozio di abbigliamento? Vediamo dove si trova.

Dove si trova il negozio di abbigliamento di Vanessa Incontrada

Si è sempre schierata dalla parte delle donne. Vanessa Incontrada è un personaggio ‘positivo’ che anche con una leggera ironia dice la sua. E’ proprio questo che al pubblico piace, la sua semplicità e la sua sincerità. La bellissima showgirl italo spagnola oltre che essere conduttrice, attrice e modella è anche titolare di un negozio di abbigliamento, lo sapevate? Ecco come si chiama e dove si trova.

Aperto nell’Ottobre del 2016, il negozio di Vanessa Incontrada si chiama ‘Besitos‘ e si trova a Follonica. Il nome chiaramente, deriva dalle origini della conduttrice che come sappiamo è per metà italiana e per metà spagnola. Con l’intento di essere sempre più vicina alle persone, e non essere vista solo come un ‘lontano personaggio televisivo’, l’obiettivo di Vanessa Incontrada con l’apertura del negozio di abbigliamento era proprio quello di avvicinarsi maggiormente alle persone. Cosa vende? Abbigliamento ed accessori casual, perfetti da indossare tutti i giorni ed adatti per tutte le età. L’apertura del negozio è stato per lei un grande sogno che si avvera!