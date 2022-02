È Shauna in Beautiful, ma la ricordate in Friends? Eccola giovanissima e bellissima, nel ruolo dell’affascinante cugina di Ross Geller.

È una delle protagoniste assolute di Beautiful: nei mesi scorsi, il suo matrimonio a Las Vegas con Ridge Forrester è stato al centro della trama per tantissimi episodi. Parliamo della bellissima Shauna Fulton, mamma di Flo e grande amica di Quinn. A interpretarla, dal 2019, è Denise Richards, ma non tutti ricordano che l’attrice è apparsa anche in Friends.

La bellissima attrice americana è apparsa nell’episodio 19 della settima stagione dell’amatissima serie tv, nei panni di Cassie, la cugina di Ross e Monica. Curiosi di vedere com’era Denise ben 20 anni fa? Piccolo spoiler: meravigliosa come adesso!

Beautiful, l’attrice di Shauna ha recitato anche il Friends: ricordate il suo personaggio?

Di personaggi secondari, in Friends, ne sono apparsi innumerevoli nel corso delle stagioni, ma come dimenticare la sensualissima cugina di Ross e Monica? La bellissima Cassie ha portato scompiglio nella comitiva di amici, soprattutto perché al suo fascino è difficile resistere, per Chandler e per lo stesso cugino Ross, che rimane sconvolto quando la vede. Ebbene, non tutti avranno realizzato che la giovane Cassie altri non è che la Shauna di Beautiful! Date un’occhiata:

Eh si, sembra che il tempo non sia mai passato ma era il 2001 e la Richards aveva 30 anni quando ha vestito i panni di Cassie: gli appassionati di Friends non potranno non ricordarsi di lei. Per quanto riguarda il personaggio di Shauna in Beautiful, al momento è passato in secondo piano e, anche nelle puntate in America il personaggio appare di meno. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se ci saranno nuove storylines che coinvolgono la Fulton.

Ridge e Brooke, nuovi problemi per la coppia

Archiviato il triangolo con Shauna, per i “Bridge” arriveranno nuovi problemi. Un nuovo triangolo che sconvolgerà la coppia, anche perché il terzo incomodo è uno dei rivali più acerrimi di Ridge Forrester: si tratta di Deacon Sharpe, che sarà protagonista di un tradimento incredibile proprio con Brooke, l’ultima notte dell’anno. Le anticipazioni provenienti dagli Usa sono scoppiettanti, ma bisognerà attendere ancora un po’ per vedere tutto questo in Italia. Stay Tuned!