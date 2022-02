Somiglianza impressionante: è la sorella di Sarah Felberbaum, incredibile!

Abbiamo amato tutti Sarah Felberbaum nella fiction ‘Non mi lasciare’, ma avete mai visto sua sorella? La somiglianza tra loro è davvero impressionante.

Davvero intrigante e super avvincente una delle nuove fiction di Rai Uno, vero? Oltre a Doc-nelle tue mani e La sposa, con protagonista indiscussa la splendida Serena Rossi, c’è stata una nuova serie tv che è iniziata qualche settimana fa, ma che ha conquistato tutti sin dalla sua prima puntata. Stiamo parlando proprio di ‘Non mi lasciare’.

In onda nel corso delle settimane scorse, la fiction con protagonisti Vittoria Puccini, Alessandro Roja, Sarah Felberbaum e tantissimi altri straordinari si è dimostrata la vera e propria carta vincente del Lunedì sera. D’altra parte, con un cast del genere non si poteva avere affatto un risultato differente. A tal proposito, anche voi avete apprezzato l’incredibile interpretazione della Felberbaum? Entrata a far parte di questo mondo da giovanissima, la giovanissima ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. E, ad oggi, è un volto amatissimo del cinema e della televisione italiana. Sapete proprio tutto su di lei? Sappiamo che da diversi anni è felicemente sposata con Daniele De Rossi, ma avete mai visto sua sorella? Sui social abbiamo rintracciato un loro scatto: la somiglianza è impressionante.

Avete mai visto la sorella di Sarah Felberbaum? Somiglianza choc

Oltre a vantare di un successo impressionante per la sua carriera da attrice e modella, Sarah Felberbaum detiene un seguito piuttosto clamoroso anche sul suo canale social ufficiale. Seguitissima, ma anche attivissima, l’attrice non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. E così, oltre a deliziosi scatti in compagnia di suo marito e dei suoi bimbi, si diletta anche a condividere foto con la sua famiglia. E, soprattutto, con sua sorella. A tal proposito, voi l’avete mai vista? Lei si chiama Anna. E la somiglianza tra loro è davvero impressionante.

Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni, se non nulle, sulla sorella di Sarah Felberbaum. Quello che, però, possiamo affermarvi è che non solo hanno un rapporto davvero speciale, ma che sono praticamente identiche. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Diteci la verità: non sono due gocce d’acqua? Per noi, assolutamente si!