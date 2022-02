Prima di Vite al Limite il peso del paziente superava di gran lunga i 250 kg: oggi si mostra così, ma vederlo com’era prima vi lascerà sotto choc.

Tutti amano Vite al Limite! Andato in onda per la prima volta nel 2012, il programma di Real Time ha saputo impressionate tutti. Il motivo? È il primo programma che permette ai suoi protagonisti di stravolgere completamente la loro vita.

Nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite abbiamo imparato che chi decide di prendere parte al programma è fortemente intenzionato a riappropriarsi del proprio corpo. Costretti a vivere una vita che non può essere assolutamente definita vale per via dei chili di troppo, ciascuno dei pazienti del dottor Nowzaradan decide di rivolgersi al chirurgo iraniano per centrare il loro obiettivo. Vi siete mai chiesti, però, cosa spinga un essere umano ad attaccarsi al cibo? Forse non tutti lo sanno, ma c’è chi mangia in continuazione per via di cattive abitudini alimentari. O chi, invece, affonda il proprio dolore nel cibo. È l’esempio, il protagonista di questo nostro articolo. Prima di partecipare a Vite al Limite, il suo peso superava i 250 kg. Grazie al dottor Now, però, è ritornato in forma. Com’era prima? Eccolo qui: irriconoscibile!

Prima di Vite al Limite pesava più di 250 kg: eccolo com’era, totalmente irriconoscibile

Quando ha scelto di partecipare a Vite al Limite, quindi, il paziente del dottor Now aveva un peso che superava i 250 kg. Con dei chili di troppo e una storia passata segnata da una molestia sessuale ricevuta all’età di 11 anni, il quarantatreenne del Texas aveva un disperato bisogno di ritornare in forma. E, dati i risultati, possiamo dire che ci è riuscito davvero alla grande.

Il protagonista di questo nostro articolo di oggi è Michael Blair. Alle telecamere del programma, il quarantatreenne ha raccontato di avere una storia drammatica alle spalle. E di aver avuto l’abitudine a cercare nel cibo il suo unico conforto. Giunto a ben 276 kg e delle condizioni di salute piuttosto pessime, però, si è reso conto di voler ritornare in forma. Dopo l’intervento di chirurgia, infatti, il buon Blair ha dato vita ad una nuova esistenza e, ad oggi, è tutt’altra persona. Siete curiosi di vederlo com’era prima? Eccolo qui, da mettersi nei mani nei capelli:

Ci auguriamo che, ad oggi, Michael abbia completamente abbandonato quel tenore di vita che lo stavo portando all’autodistruzione.