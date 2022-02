Uomini e Donne, inarrestabile Maria De Filippi: pubblico in delirio, cos’ha fatto la conduttrice

A Uomini e Donne, il comportamento di una dama del Trono over ha iniziato a destare sospetti: ecco cosa ha fatto allora Maria De Filippi.

Da perfetta padrona di casa quale è, Maria De Filippi è sempre molto attenta a captare le emozioni e le intenzioni di coloro che partecipano ai suoi programmi. Sempre molto comprensiva ed empatica con tutti, non tollera che qualcuno abbia comportamenti poco ‘limpidi’ com’è giusto che sia e se ha un sospetto del genere vuole vederci chiaro fino in fondo.

Ultimamente sta facendo discutere il caso Pinuccia Della Giovanna, dama del Trono Over che giorni fa in studio ha raccontato tra le lacrime di essere stata cacciata dal treno perché ancora non vaccinata con la terza dose anti Covid. Scesa dal treno, avrebbe preso un taxi e sarebbe andata a completare il ciclo vaccinale per poter poi viaggiare senza problemi.

Maria allora le aveva chiesto come mai non avesse ricevuto già la terza dose, e sentendosi rispondere che non aveva avuto tempo per via delle registrazioni della trasmissione, non aveva potuto fare a meno di sottolineare che il vaccino ha certamente priorità rispetto al programma.

Nella puntata di martedì 15, poi, abbiamo visto Alessandro, il cavaliere con cui Pinuccia si frequenta, profondamente risentito per una discussione avuta con la dama proprio su tale argomento. Secondo il 91enne, ci sarebbero dei dettagli che non convincono nel racconto della signora Pinuccia. Quest’ultima avrebbe reagito malissimo a queste insinuazioni dicendogli di farsi gli affari suoi.

Quanto accaduto poi nella puntata ha fatto insospettire la De Filippi, vediamo di cosa si tratta.

Uomini e Donne, Maria De Filippi e i sospetti su Pinuccia: cos’è successo

Essendo molto turbato, Alessandro non ha voluto confrontarsi in studio con la donna allora Maria gli ha chiesto se preferisse farlo dietro le quinte, lontano dalle telecamere.

A questo punto, il colpo di scena. Maria ha fatto rientrare il cavaliere in studio e ha spiegato al pubblico che Pinuccia non voleva parlargli: “No, è arrabbiata perché lui ha parlato pubblicamente e anche lei vuole farlo, sennò se ne va”.

Gianni Sperti si è espresso a favore della dama dicendo che sarebbe giusto permettere anche a lei di parlare in pubblico. La De Filippi però non è sembrata d’accordo al riguardo: “Sì, insomma! Dovrebbe essere prioritario risolvere i propri problemi che quello che passa in televisione”, ha detto la conduttrice senza mezzi termini.

Dagli applausi si è capito che il pubblico era pienamente d’accordo con i dubbi di Maria. Voi cosa ne pensate?