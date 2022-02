Volto più amato di Non è la Rai, ve al ricordate? Rivederla oggi dopo quasi 30 anni vi lascerà davvero di stucco.

Non è la rai è stato uno di quei programmi che ha fatto la vera e propria storia della televisione italiana. Considerato un cult del piccolo schermo nostrano, la trasmissione di Gianni Boncompagni continua ad essere un simbolo per tutto il suo adorato pubblico.

In onda dal 1991 fino al 1994, Non è la rai ha saputo intrattenere milioni e milioni di telespettatori. E continua a farlo ancora adesso, sapete? Seppure, infatti, sono trascorsi tantissimi anni dalla messa in onda della sua ultima puntata, il programma di Gianni Boncompagni non soltanto continua ad essere ricordato con immenso affetto, ma anche le sue ragazze e protagoniste continuano ad occupare un posto nel cuore del loro pubblico. Tra le tantissime, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: la splendida Letizia. Uno dei volti più amati di Non è la Rai, la giovane ragazza è stata tra coloro che si è data anima e corpo al programma con delle esibizioni davvero da urlo. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi?

Volto amato di Non è la rai, ma che cosa fa oggi?

Con la sua energia e simpatia, Letizia è stata uno dei volti più amati di Non è la rai. Entrata a far parte del programma nel corso della sua terza edizione, la giovane ragazza vi è rimasta fino alla fine del programma. Ed ha lasciato un vero e proprio segno. Ad oggi, come dicevamo precedentemente, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi. E come sia diventata.

A distanza di quasi 30 anni, siamo riusciti a rintracciare Letizia su Instagram. Ed abbiamo scoperto che, dopo l’incredibile successo riscontrato a Non è la Rai, sembrerebbe che adesso stia continuando a lavorare come ballerina e performer. Com’è diventata, invece? Beh, resterete davvero di stucco perché non affatto cambiata. Guardate un po’ qui:

Che sia giovanissima o una donna, Letizia è sempre splendida. Quale sarà il suo segreto?