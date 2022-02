Alex Belli e Delia Duran, “Appena finiamo qua…”: cosa succederà dopo il GF Vip, colpo di scena per la coppia, attualmente nella casa.

Manca meno di un mese alla finalissima del Grande Fratello Vip 6. L’edizione più lunga del reality show terminerà lunedì 14 marzo 2022: chi salirà sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere! Come vedremo cosa ne sarà del triangolo più famoso di questa edizione: come finirà tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge?

Al momento, Alex sembra avere tutte le intenzioni di recuperare il rapporto con la moglie Delia. Dal suo canto, la modella venezuelana vive alti e bassi: vorrebbe perdonare Alex ma non tutti i problemi sono risolti dentro di lei. Come finirà? Proprio nelle scorse ore è arrivato un indizio…Le parole di Delia non sono passate inosservate: ecco cosa accadrà dopo il programma.

Colpo di scena tra Alex Belli e Delia Duran: cosa faranno dopo il GF Vip

Alex Belli e Delia, pace fatta? Dopo l’entrata in casa dell’attore, tra i due sembra essere tornato il sereno. Anche se, complice anche la presenza di Soleil in casa, le discussioni tra la coppia non mancano. Cosa accadrà quando usciranno dalla casa?

Ebbene, proprio ieri Delia ha rivelato a Manila che, dopo il GF Vip, lei e Alex andranno in vacanza: “Alex mi ha regalato un viaggio alle Maldive, me l’ha detto ieri”. Alla domanda della Nazzaro sulla data del viaggio, Belli ha aggiunto: “Appena finiamo qua, la settimana dopo il 18 marzo”. Insomma, pochi giorni dopo fa finale, la coppia sarebbe pronta a concedersi una vacanza relax nelle splendide acque delle Maldive: sarà davvero l’ultimo capitolo della “soap” e, quindi, arriverà la pace definitiva per loro?

Non ci resta che attendere per scoprirlo. Ricordiamo che Delia, in quanto prima finalista, resterà in casa fino all’ultima puntata, del 14 marzo, mentre Alex dovrebbe restare in casa soltanto per due settimane ( quattro puntate in prima serata). Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti direttamente dalla casa più spiata della tv!