Amici, “Avevo gli attacchi d’ansia, non respiravo”: racconta tutto, esperienza drammatica

Toccante confessione nel daytime di Amici: il racconto della drammatica esperienza è stato fatto all’insegnante di danza Veronica Peparini.

Capita di frequente che i ragazzi delle varie edizioni di Amici confidino ai loro insegnanti delle esperienze dolorose che hanno avuto delle ripercussioni sulla loro crescita. Dopo lo sfogo a cuore aperto di LDA che ha parlato a Rudy Zerbi delle sue paure senza filtri, anche un’altra allieva ha fatto una toccante confessione.

Leggi anche——>>>Amici 21, arriva un clamoroso indizio sul serale: ci sarà anche lui?

Si tratta di Alice Del Frate, ballerina ventenne che nel daytime di qualche giorno fa ha confessato alla maestra Veronica Peparini di aver attraversato anni difficili a causa dei problemi con l’alimentazione.

L’insegnante infatti le aveva chiesto come mai si avvertisse una grande insicurezza in lei. La ragazza allora ha rivelato da cosa deriva questo suo non sentirsi all’altezza: “Sono stata male per l’alimentazione. Mi ha cambiato come persona. Mi ha resa insicura nei rapporti”.

Amici, Alice racconta la sua difficile esperienza: “Mi sono sentita sola”

Alice ha raccontato di essere stata molto diversa in passato: “Prima ero leader, movimentavo i gruppi, le persone mi cercavano”. Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato: “Già dalle elementari avevo sempre questa percezione del fisico. Già agli stage di ginnastica, le altre erano proprio filini. C’era un po’ di invidia perché ero riuscita a passare ai nazionali. Mi guardavano quando provavo e se sbagliavo, godevano. Questa cosa mi ha mandato nel panico. Non volevo più andare in palestra. Avevo gli attacchi di ansia, non respiravo”.

Leggi anche——>>>Amici 21, Serena in lacrime dopo le parole della Celentano: Maria De Filippi interviene

I problemi alimentari sono una cosa molto seria, si sa, e così Alice finì addirittura in ospedale: “Ho iniziato a non mangiare e nel giro di due settimane sono finita in ospedale. Sono stata 4 mesi, ma secondo me non è una cosa da cui riesci a guarire del tutto. Adesso sto bene, ma ci sono sempre state ricadute. Per sfogarmi, ho iniziato a ballare”.

Da quella drammatica esperienza è rimasta l’insicurezza, il senso di solitudine, la paura di valere meno degli altri: “Ci sono state persone che mi erano accanto, ma quando si è ripetuta la cosa, si sono allontanate. Mi sono sentita sola. Dovevo ricostruire tutto da sola. Ho sempre paura di perdere le persone, perché mi è capitato. Mi sento sempre inferiore agli altri. Anche qua so di essere meno degli altri”.

Una confessione molto triste, ma sicuramente la dolcissima Alice ha fatto bene ad aprirsi in modo così sincero.