Avete notato i pantaloncini di Elisabetta Canalis? Saranno un must della prossima primavera; il look non passa inosservato.

Lei non ha bisogno di presentazioni: è una delle donne più amate ed apprezzate del nostro mondo dello spettacolo, sin da quando ha mosso i primi passi sul bancone di Striscia la notizia. Non tutti sanno, però, che Elisabetta Canalis è super attiva anche sui social: il suo canale Instagram è seguito da ben più di tre milioni di followers, con cui condivide i momenti salienti delle sue giornate, tra lavoro e vita privata.

Qualche giorno fa, in una giornata di sole a Los Angeles, dive vive da anni con la sua famiglia, ha sfoggiato un look che non è affatto passato inosservato: avete notato i suoi pantaloncini? Prendete nota perché saranno sicuramente un must have della prossima primavera.

Elisabetta Canalis, avete notato i suoi pantaloncini in denim? Look perfetto per la prossima primavera

Da ormai tantissimi anni, Elisabetta Canalis è una vera e propria icona di stile. E i suoi look, mai banali, attirano sempre l’attenzione dei followers. Come quello che ha sfoggiato qualche giorno fa, durante una giornata calda a Los Angeles. Un outfit, quello proposto dalla showgirl sarda, perfetto per la primavera che sta per iniziare.

Elisabetta indossa dei pantaloncini che non tarderanno a diventare di tendenza: shorts in jeans, color nero, sgambati e strappati. A colpire tutti è l’abbinamento con la maxi camicia, sempre in jeans nero: un total denim, in versione scura, che non passa mai di moda.

A “spezzare” il total black, ci pensa la t shirt bianca con stampa, che Elisabetta indossa sotto la giacca. Non mancano gli occhiali, per proteggersi dal sole della California. Insomma, un look casual ma allo stesso tempo perfetto in ogni dettaglio, date un’occhiata:

Eh si, come sempre impeccabile! E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Il suo profilo, che troverete col nick name di “little crumb”, è ricco di contenuti originali, non ve ne pentirete!