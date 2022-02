Forse non avete mai visto le foto di Katia Follesa prima di diventare famosa: com’era la comica a 18 anni.

L’abbiamo conosciuta grazie a Zelig, l’abbiamo amata nella prima edizione di Lol e, adesso, la stiamo apprezzando in Michelle Impossible, il one woman show di Michelle Hunziker. Katia Follesa è senza dubbio una delle comiche più amate del nostro Paese, diventata famosa grazie al duo comico “Katia & Valera”, che la vedeva in coppia con la collega Valeria Graci. Ma avete mai visto com’era la Follesa prima del successo?

Forse non tutti sanno che la conduttrice è molto attiva anche sui social ed è proprio lì che, di tanto in tanto, condivide alcune dolcissime foto ricordo. Quelle che vi mostriamo oggi ritraggono una Katia appena diciottenne. Curiosi di vederla?

Katia Follesa, com’era prima di diventare famosa: le foto ricordo

Sono tanti i vip che, attraverso i propri canali social, decidono di rispolverare il vecchio album dei ricordi, condividendo coi fan scatti inediti. Dalla foto da bambini a quelle tra i banchi di scuola, fino agli inizi della propria carriera. Ad esempio, avete mai visto Katia Follesa a 18 anni? A togliervi la curiosità ci ha pensato lei, condividendo alcune foto ricordo sul suo canale ufficiale di Instagram. Negli scatti che vi mostriamo, postati in due momenti differenti, Katia aveva soltanto 18 anni, date un’occhiata:

Eh si, Katia è praticamente identica: sembra che il tempo non sia mai trascorso per la bellissima comica, che oggi ha 46 anni. Se siete fan, non potete non unirvi al milione e 600 mila followers che seguono il suo canale Instagram: è ricco di contenuti originali e super divertenti, non ve ne pentirete.

Michelle Impossible, arriva la seconda puntata

E dopo il successo della puntata di apertura di Michelle Impossible, in onda mercoledì 16 febbraio, arriva il secondo ed ultimo appuntamento con lo show targato Hunziker, previsto per mercoledì 23 febbraio. Tanti grandi ospiti anche stavolta, da Silvia Toffanin a J-Ax, da Ambra Angiolini e Anna Tatangelo. Noi non vediamo l’ora, e voi?