Beautiful, anticipazioni americane: arriva un bacio che sconvolgerà tutti, nulla sarà più come prima; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma in America è scoppiata una vera e propria bomba! Come sappiamo tra le puntate in USA e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi, ma se siete curiosi di scoprire cosa accadrà siete nel posto giusto!

Arriveranno colpi di scena incredibili, con tradimenti che sconvolgeranno gli equilibri di molte coppie in quel di Los Angeles. Volete sapere tra chi è scattato l’ultimo bacio? Resterete a bocca aperta!

LEGGI ANCHE —->È Shauna in Beautiful, ma la ricordate in Friends? Eccola giovanissima e bellissima

Beautiful, anticipazioni americane: un bacio romperà tutti gli equilibri

È il momento della verità nelle puntate americane di Beautiful. Dopo alcuni tentativi di tenere tutto nascosto, Ridge ha saputo cosa è successo tra Brooke e Deacon durante l’ultima notte dell’anno. Un tradimento che brucia: Deacon Sharpe è uno dei nemici storici dei Forrester, tra i più odiati dallo stilista. Riuscirà a perdonare la moglie?

Ebbene, sicuramente non subito…Prima, infatti, dovrà fare i conti con il ritorno dell’altra donna della sua vita, Taylor Hayes! La psicologa tornerà in città proprio in un momento di forte crisi tra i “Bridge” e, anche se inizialmente ha specificato di non volersi intromettere nella coppia, il ritorno di fiamma era nell’aria. Come riporta Twittami Beautiful, infatti, è scattato il bacio anche tra Ridge e Taylor! Cosa accadrà adesso?

Siamo certi che Brooke non la prenderà affatto bene, nonostante Ridge fosse ferito quando si è lasciato andare nelle braccia della ex. Anche perché, ricordiamo, la Logan è stata vittima della trappola di Sheila Carter, che ha fatto in modo che si ubriacasse e passasse del tempo con Deacon. Insomma, la situazione si fa sempre più complicata e piena di intrighi!

LEGGI ANCHE —–>A Ballando con le stelle hanno danzato diversi attori di Beautiful: li ricordate tutti?

E gli intrighi non mancano neanche nelle puntate attualmente in onda in Italia, dove protagonista è un altro famoso triangolo della soap: Liam, Steffy, Hope! Ebbene, anche in questo caso la verità sul tradimento dei due ex verrà presto fuori e scatenerà un vero e proprio caos. Stay tuned!