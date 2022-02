C’è posta per te, non tutti lo immaginano: accade a telecamere spente

Non tutti immaginano questo retroscena su C’è posta per te: accade a telecamere spente, parla uno di postini del programma.

È uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, C’è posta per te. In onda ogni Sabato sera su Canale 5 a partire dall’8 Gennaio scorso, il people show di Maria De Filippi continua a riscuotere, settimana dopo settimana, un successo piuttosto inaudito.

Andato in onda per la prima volta nel lontano, C’è posta per te in tutti questi anni ha dato la possibilità a migliaia di persona di ricucire rapporti con genitori o parenti lontani, di chiedere perdono alla persona amata dopo un tradimento oppure di ritrovare vecchi amori. Insomma, sotto i riflettori, abbiamo assistito a delle emozioni davvero incredibili. Vi siete mai chiesti, però, cosa succede a telecamere spente? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio un volto amatissimo del programma. Stiamo parlando di Gianfranco Apicerni, giovanissimo postino. Nel corso di una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, datata 23 Febbraio del 2018, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato un retroscena incredibile del programma che non tutti immaginano. Scopriamo insieme le sue parole.

Incredibile retroscena su C’è posta per te: non tutti lo immaginano, cosa succede a telecamere spente

Nel corso di una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni del 2018 che i postini di C’è posta per te si sono raccontati senza troppi peli sulla lingua. Ed hanno raccontati un incredibile retroscena che forse non tutti immaginano. A prendere parola, infatti, è stato Gianfranco Apicerni, postino del programma dal 2011. Ed ha svelato qualcosa che non tutti vedono. E che, a quanto pare, accadrebbe a telecamere spente.

Nel corso delle puntate di C’è posta per te, oltre ad ascoltare la storia e scoprire come va a finire, il pubblico del programma è solito assistere anche alla consegna della posta. Sapete, però, cosa succede a telecamere spente durante questo momento. “A volte un membro della redazione sale a casa senza telecamere per spiegare cosa sta accadendo. A volte non c’è verso, non accettano l’invito. E in quel caso la storia non può andare in onda”, ha racconto Gianfranco.

Ve lo sareste mai immaginato un retroscena del genere?