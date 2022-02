Lol-Chi ride è fuori, chi è Max Angioni: età, studi, dove l’abbiamo visto, personaggi portati in scena

Nel cast della seconda edizione del famoso game show Lol-Chi ride è fuori c’è anche Max Angioni: chi è il concorrente.

Il 24 febbraio 2022 verranno distribuiti i primi quattro episodi della nuova edizione di Lol-Chi ride è fuori. I restanti tre usciranno il 3 marzo. E’ un game show distribuito da Prime Video. La seconda edizione è condotta nuovamente da Fedez e al suo fianco c’è Frank Matano.

Nel game dieci comici sono rinchiusi in una casa-teatro per sei ore consecutive. L’obiettivo di ogni giocatore è far ridere gli altri con qualsiasi mezzo. In caso di risate o sorrisi, il giocatore viene inizialmente ammonito con un cartellino giallo mentre la seconda volta è espulso. Ma chi sono i nuovi concorrenti di Lol? Nel cast troviamo Virginia Raffaele, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. Adesso scopriamo qualcosa in più su Max Angioni.

Lol-Chi ride è fuori, chi è Max Angioni: è un concorrente della seconda edizione del game show

Nella seconda edizione di Lol-Chi ride è fuori, nel cast c’è anche il comico Max Angioni. Originario di Como, ha circa 31 anni. Ha iniziato la sua carriera a teatro. Max ha studiato presso la scuola Teatro in Centro che si trova nella sua città ed è poi approdato all’Accademia del Comico di Milano.

Dopo gli studi si aprono per lui le porte della televisione. Ricordate dove l’abbiamo visto? Nel 2018 è arrivato per la prima volta sul palco di Zelig, conquistando il pubblico con la sua comicità. L’anno successivo è ritornato sul medesimo palco portando in scena alcuni personaggi divenuti poi celebri, come quelli tratti da Il trono di Spade e Star Wars. Ma nei mesi scorsi, lo show è ritornato per festeggiare i suoi 25 anni e Angioni era tra i comici presenti. Qui ha portato un nuovo personaggio, Kevin Scannamanna, un 25enne sui generis, con un modo di parlare e una visione della vita tutta sua.

Ma non solo sul palco di Zelig, Max Angioni ha partecipato all’ultima edizione di Italia’s Got Talent, arrivando in finale e classificandosi al secondo posto. Nel talent ha conquistato il pubblico e i giudici con il suo monologo, una lettura divertente del Vangelo e dei miracoli di Gesù. Adesso, il comico è approdato con grande sorpresa a Le iene: l’avete visto?

Dal 24 febbraio avremo il piacere di vedere in Lol-Chi ride è fuori: siete pronti a seguire la nuova edizione?