Lol-chi ride è fuori, chi è Maccio Capatonda: età, vero nome e tutte le curiosità sul concorrente della trasmissione di Amazon Prime.

Ci siamo! Manca sempre meno all’inizio della seconda, attesissima, edizione di Lol chi ride è fuori. Il meccanismo sarà sempre lo stesso: cercare di non ridere, facendo però ridere gli altri. Chi trionferà stavolta? L’anno scorso è stato Ciro Priello dei The Jackal a salire sul gradino più alto del podio. Ebbene, tra i favoriti quest’anno c’è lui, Maccio Capatonda.

Stando ai primi commenti dei fan sui social, la spiccata ironia del comico potrebbe portarlo dritto alla vittoria. In attesa di vederlo all’opera tra gag e le sue mitiche parodie, conosciamolo meglio!

Maccio Capatonda è uno dei concorrenti di Lol Chi Ride è Fuori 2: sapete il suo vero nome?

Si chiama Marcello Macchia, ma tutti lo conosciamo come Maccio Capatonda. Nato a Vasto il 2 agosto del 1978, il comico sarà uno dei protagonisti della seconda edizione di Lol chi ride è fuori. E, per molti, è tra i probabili vincitori. La sua ironia e la capacità di prendere in giro i luoghi comuni hanno conquistato il pubblico sin dai tempi di Mai dire lunedì: come dimenticare i famosi trailer cinematografici, le fiction come Padre Maronno o gli spot pubblicitari di Piccol? In molti si chiederanno se porterà qualche suo famoso personaggio, come Mariottide, Jim Massew o Jerry Polemica sul set di Lol: noi non vediamo l’ora! Nel 2013 è stato protagonista della serie Mario, in onda in seconda serata su MTV, dove vestiva i panni di un giornalista televisivo. Al cinema è stato protagonista di Italiano medio e Omicidio all’italiana, film di cui è il regista; è apparso anche in Quel bravo ragazzo.

Laureatosi nel 2001 in tecniche pubblicitarie a Perugia, Maccio è anche doppiatore in South Park, Angry Birds ( 1 e 2) e Pupazzi senza gloria.

Della sua vita privata non sappiamo molto, essendo molto riservato, ma secondo quanto si apprende sul web sarebbe legato da diverso tempo ad una donna di nome Myriam. Non ci resta che attendere qualche giorno per vederlo all’opera in Lol. Lui non dovrà ridere, ma noi lo faremo eccome!