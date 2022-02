Lol-Chi ride è fuori, chi è Tess Masazza: età, com’è diventata famosa, cos’ha fatto e dove l’abbiamo vista

Nel cast della nuova edizione di Lol-Chi ride è fuori c’è anche Tess Masazza: scopriamo chi è la concorrente del game show.

La seconda edizione di LOL-Chi ride è fuori è pronta, il 24 febbraio 2022 verranno distribuiti i primi quattro episodi. I restanti tre usciranno il 3 marzo. Si tratta di un game show distribuito da Prime Video e condotto da Fedez.

Se nella prima edizione abbiamo visto alla conduzione Fedez affiancato da Mara Maionchi, in questa seconda edizione il cantante sarà affiancato da Frank Matano. Ma chi sono i nuovi concorrenti? A Lol avremo modo di ridere e divertirci grazie alla presenza di Virginia Raffaele, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. Adesso concentriamoci su Tess Masazza e scopriamo qualcosa in più su di lei.

Lol-Chi ride è fuori, chi è Tess Masazza: è una concorrente della seconda edizione

Tess Masazza fa parte della nuova edizione di Lol-Chi ride è fuori. E’ un’influencer e un’attrice. Classe 1987 è nata a Los Angeles, da padre francese e madre originaria del Madagascar. E’ diventata famosa per la web series “Melodramachic – insopportabilmente donna”, creata proprio da lei. La serie è visibile sul suo canale youtube.

E’ appassionata di fotografia e infatti, sembrerebbe che abbia iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come assistente fotografa. Successivamente muove i suoi primi passi nel mondo del giornalismo. Nel 2014 raggiunge il successo grazie al suo canale youtube chiamato Melodramachic By Tess Masazza e come abbiamo detto, diventa nota grazie alla sua serie.

Conduce poi un approfondimento di X Factor chiamato ‘Insopportabilmente X Factor’ e nel 2016 insieme a Luca Zerbi su Radio Dj il programma Zerbinator. Un anno dopo diventa conduttrice del ‘Prima Festival’. Tess debutta nel cinema nel film “Poveri Ma Ricchissimi”. C’è una grande sorpresa per i fan dell’attrice, dopo la webserie e lo spettacolo teatrale, ‘Insopportabilmente donna’ diventa un romanzo. Ebbene sì, qualche giorno fa Tess l’ha annunciato sui social e sarà disponibile in libreria dall’8 marzo.

Adesso l’attrice è nel cast della nuova edizione di Lol-Chi ride è fuori e siamo certi le risate sono assicurate.