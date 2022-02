Lorenzo Insigne è amatissimo, ma avete mai visto il profilo Instagram di sua moglie Jenni? A stento riuscirete a crederci.

A distanza di poco meno di un anno dal suo ingresso nello studio di C’è posta per te, Lorenzo Insigne è pronto a farvi ritorno. Proprio nel corso della puntata di questa sera, infatti, il calciatore del Napoli sarà ospite di Maria De Filippi. E regalerà al pubblico di Canale 5 delle emozioni incredibili.

Conosciutisi quando era soltanto due ragazzini, Lorenzo Insigne e Jenny Darone formano una delle coppie più belle delle sport italiano. Giovanissimi entrambi, ma con le idee abbastanza chiare sul loro futuro, i due ragazzi napoletani sono riusciti a mettere su una famiglia davvero splendida. Lorenzo e Genoveffa, infatti, sono convolati a nozze nel lontano 2012. Ed oggi, insieme ai loro due figli, provano un amore incommensurabile. A tal proposito, voi avete mai visto la moglie di Insigne? Completamente estranea al mondo dello spettacolo, la bella Darone ama spendere il suo tempo in compagnia di suo marito e dei suoi figli. Voi, però, siete riusciti a rintracciarla su Instagram? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa in merito.

Chi è Jenny Darone, la moglie di Lorenzo Insigne: avete visto il suo Instagram?

Così come Lorenzo Insigne, anche Jenny Darone è giovanissima. Ed anche lei, così come suo marito, si è ritrovata ad affrontare una popolarità al di fuori del normale. Nonostante questo, però, la bella Genoveffa è sempre rimasta coi piedi per terra. Ed ancora oggi continua ad essere una ragazza semplicissima. Prima di incontrare Lorenzo, da quanto si apprende dal web, la Darone lavorava in un negozio di prodotti per capelli. Adesso, a quanto pare, si dedica anima e corpo alla sua famiglia.

Voi avete mai visto il suo profilo Instagram? A dispetto di tantissime wags, Jenny Darone ama condividere l’essenziale coi suoi sostenitori. Seppure sia seguitissima, la giovane napoletana conta soltanto 26 post. E per la maggior parte dei casi si mostra sempre in compagnia dei suoi due bambini o di suo marito. Sia chiaro: questo non è affatto un ‘difetto’. Anzi, in una società in cui si tende a condividere ogni cosa sul proprio canale social, la Darone fa la differenza. E non è affatto cosa da poco.

È davvero bellissima, vero?