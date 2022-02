Non si era mai mostrata così: Beatrice Valli rivoluziona il suo look, la trasformazione che non vi aspettate

Da quando l’abbiamo vista per la prima volta a Uomini e Donne, non ha mai cambiato look: stavolta, però, Beatrice Valli ha sorpreso tutti!

Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice dell’allora tronista Marco Fantini, Beatrice Valli resta uno degli ex volti più amati e famosi del dating show di Canale 5.

Nata il 14 novembre 1995 a Bologna, è sorella di Ludovica Valli, altra ex protagonista del programma. Arrivata in trasmissione a soli 19 anni, era già madre del piccolo Alessandro, nato quando era appena 16enne dalla relazione con Nicolas Bovi. La sua bellezza non passò affatto inosservata ed oggi Beatrice è un’influencer seguitissima. Fantini alla fine del percorso scelse proprio lei come compagna di vita e dal loro amore sono nate due figlie, Bianca e Azzurra, venute al mondo rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

Dato l’estremo successo che la Valli riscuote sui social, non poteva non destare scalpore l’inatteso cambiamento di look che si vede in uno dei suoi scatti più recenti. Chi la segue da tanto tempo sa che la sua chioma è sempre stata lunga e liscia, quindi vederla completamente trasformata è stato uno shock per tanti! Uno shock positivo, perché Beatrice appare uno schianto anche così! Siete pronti a scoprire cos’ha fatto ai capelli?

Beatrice Valli lascia tutti a bocca aperta: ecco come ha rivoluzionato il suo look

Probabilmente ‘incoraggiata’ dal futuro marito Marco, l’ex corteggiatrice ha deciso di stravolgere la sua immagine con un hair style davvero inedito.

Nella foto di cui vi parliamo, la si vede più bella che mai in un locale a Milano con un outfit strepitoso e una vaporosa cascata di ricci! Bisogna ammettere che anche con i capelli ‘selvaggi’ Beatrice è semplicemente divina!

“Dovevi nascere riccia”, si legge nella didascalia al post in cui specifica che si tratta di una citazione di Marco. Come vi sembra il curly hair scelto dalla bella modella? Noi approviamo in pieno!