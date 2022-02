Qui era la bellissima Katie in Friends, l’avete riconosciuta? Oggi è famosissima ed è tutti i giorni in tv.

Gli appassionati di Friends non potranno non ricordarsi di lei. Ricordate la bellissima Katie, commessa in un negozio di articoli di bambini? È apparse nell’ottava stagione di Friends, quando Ross e Rachel erano alle prese con le compere per Emma, la loro bambina che stava per nascere. Ebbene, avete riconosciuto l’attrice che ha vestito i panni di Katie?

Sono passati diversi anni ed oggi l’attrice è famosissima: è tutti i giorni in tv, protagonista di una seguitissima soap opera. Scopriamo di chi si tratta!

La giovanissima Katie di Friends oggi è un’attrice famosissima: ecco di chi si tratta

Sono tantissimi i personaggi che, nel corso delle stagioni, sono apparsi in Beautiful. Molti erano giovanissimi e, con gli anni, sono diventati delle celebrità. Recentemente vi abbiamo parlato di Cassie, la sexy cugina di Ross e Monica: a interpretarla è la Shauna di Beautiful. Ebbene, guardate con attenzione la foto di Katie: avete capito chi è?

Proprio così, si tratta di Rena Sofer, anche lei protagonista di Beautiful! Nella soap interpreta Quinn Fuller, moglie di Eric Forrester e da diversi mesi è assoluta protagonista. E, stando alle anticipazioni americane, lo sarà sempre di più! Ben presto, Quinn sarà protagonista di un tradimento sconvolgente ai danni del capo della Forrester Creations, proprio con una persona a lui molto cara: accadrà di tutto!

E voi, avevate mai notato queste giovani attrici di Beautiful nella soap Friends?

Le anticipazioni di Beautiful

Nelle puntate attualmente in onda in Italia al centro della trama c’è ancora una volta un tradimento: i protagonisti, però, sono Liam e Steffy. Il giovane Spencer si è lasciato andare nelle braccia della ex dopo l’equivoco del bacio tra Thomas e il manichino di Hope. Ebbene, nonostante il desiderio dei due amanti di mantenere il segreto, ben presto la verità verrà fuori. Il motivo? Steffy è incinta! E vorrà sapere chi è il papà del bambino, Finn o Liam?