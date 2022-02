Rkomi, qual è il suo vero nome e perchè si chiama così

Rkomi è un giovane cantante molto amato, ma perchè si chiama così? E soprattutto, qual è il suo vero nome? Scopriamolo insieme.

Rapper e cantautore italiano, Rkomi è giovanissimo, ha circa 24 anni ed è nato a Milano. L’abbiamo visto nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Era tra i big in gara e ha cantato il brano dal titolo ‘Insuperabile’.

La canzone pubblicata il 2 febbraio 2022 come secondo estratto dalla riedizione del terzo album in studio Taxi Driver +, è oggi ascoltatissima. Nonostante non sia arrivato sul podio al Festival, ha ottenuto grande consenso da parte del pubblico e dai migliaia e migliaia di fan. Rkomi è amico di vecchia data di Tedua, ma anche di Ernia. Inizialmente, Tedua e Rkomi avevano creato un duo, tra il 2009 e il 2010. All’epoca il giovane si faceva chiamare col suo vero nome ed ha poi deciso di assumere un nome d’arte. Proprio a tal proposito vi chiediamo, sapete come si chiama e perchè ha scelto questo ‘pseudonimo’?

Perchè Rkomi si chiama così e qual è il suo vero nome: c’è una ‘storia’ particolare dietro la scelta

Se non lo sapete, Rkomi è amico di vecchia data di Tedua, ma anche di Ernia. Inizialmente, Tedua e Rkomi avevano creato un duo tra il 2009 e il 2010 e il rapper si faceva chiamare Mirketto, dal suo vero nome, ovvero Mirko Manuele Martorana. All’epoca, però, si fece insistente la volontà di scegliere uno pseudonimo e così è giunto Rkomi. Ma perchè ha scelto proprio questo pseudonimo?

Mirko ha optato per il ribaltamento del suo nome anagrafico. La sillaba finale è stata spostata davanti ed è nato il nome d’arte Rkomi. Questa è la tecnica del ‘riocontra’, utilizzata inizialmente tra i giovani milanesi per poter parlare di temi delicati senza essere scoperti. In realtà agli esordi della sua carriera artistica, la scrittura era R’Komi, con l’aggiunta dell’apostrofo tra le lettere iniziali poi sparito negli anni. Voi eravate a conoscenza di questo particolare ‘retroscena?