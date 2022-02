Sempre stupenda! Com’è cambiata Michelle Hunziker negli anni: le foto da ragazzina

Fin dagli esordi in tv Michelle Hunziker ci è apparsa bella come il sole: scopriamo com’era da ragazzina con queste foto di qualche anno fa.

Sono poche le donne della tv italiana ad aver raggiunto un successo come il suo: Michelle Hunziker ha conquistato il pubblico diversi anni fa con la sua bellezza mozzafiato accompagnata da un talento non comune.

Fisico statuario ma anche intelligenza, autoironia, solarità: è la ricetta con cui ha saputo guadagnarsi un posto in prima fila nel mondo dello spettacolo fin da quando è giunta in Italia.

Come tutti sanno, infatti, la Hunziker è nata in Svizzera, Paese d’origine di suo padre; nel 1994, a 17 anni, si è traferita a Milano per cercare di affermarsi come modella e inizia a sfilare per le maison più famose fino all’arrivo in tv nella stagione 1994–1995 di Buona Domenica, all’epoca condotta da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti come concorrente del concorso di bellezza Miss Buona Domenica.

La sua padronanza del palcoscenico non poteva passare inosservata e infatti da lì in poi Michelle non si è più fermata: tanti i programmi di successo da lei condotti dove ha dimostrato di essere una showgirl completa.

Attivissima sui social, spesso pubblica foto del passato che la ritraggono anche da ragazzina: avete visto com’era?

Quando la bellezza è innata: le foto da ragazzina di Michelle Hunziker sono imperdibili

In questo scatto in bianco e nero pubblicato sul suo profilo Instagram, vediamo l’ex moglie di Eros Ramazzotti all’età di 7/8 anni. Come scrive nella didascalia all’immagine, era riuscita finalmente a farsi crescere i capelli dopo che il papà glieli aveva sempre fati tagliare. In effetti, valeva la pena farli allungare visto quanto fossero meravigliosi!

Qui sotto invece la vediamo appena 13enne durante una vacanza sul Mare Adriatico, prima che si trasferisse in Italia. Già molto alta e praticamente uguale ad oggi.

In quest’altro scatto, invece, si mostra all’età di circa vent’anni con la figlia Aurora da piccolissima. Come si può notare, il sorriso luminoso è sempre stato il suo punto di forza!

Insomma, la Hunziker è sempre stata un’icona di fascino e bellezza: la sua semplicità l’ha resa magnifica fin da bambina!