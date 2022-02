“Sono stata brutalmente sfigurata”: ha deciso di non nascondersi più

“Sono stata brutalmente sfigurata”: la famosissima modella ha deciso di non nascondersi più.

Ha deciso di non nascondersi più e di raccontare cosa le è successo. Si è sottoposta ad un intervento di chirurgia che l’ha lasciata sfigurata. La procedura ha agito in modo contrario, ha fatto sì che le cellule adipose aumentassero invece di diminuire.

La modella ha spiegato mesi fa su instagram che nonostante abbia ricorso a due interventi correttivi, le deformazioni non sono andate via. Le conseguenze dell’intervento l’hanno fatta cadere in depressione, faceva fatica a riconoscersi, a guardarsi. Adesso ha deciso di raccontare quanto successo, di mettere in primo piano la sofferenza che ha vissuto in questi anni, mostrandosi e non nascondendosi più.

Dopo anni di sofferenza ha deciso di mettere fine una volta per tutte a quanto vissuto, ha deciso di non nascondersi più. La famosissima modella ha raccontato cos’è successo dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico. Già mesi fa l’aveva spiegato attraverso i social, ma adesso l’ha fatto per la prima volta attraverso un’intervista.

Mesi fa scriveva: “Sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura Zeltiq CoolSculpting, che ha fatto esattamente l’opposto di quanto promesso. Invece di diminuire, ha aumentato le mie cellule adipose lasciandomi deformata in modo permanente“. Ora, Linda Evangelista, famosissima modella degli anni novanta, una delle regine indiscusse delle passerelle, ha raccontato il dramma vissuto in un’intervista rilasciata a People.

Linda ha spiegato che il corpo sfigurato l’ha resa una persona insicura e depressa, aveva timore a mostrarsi e non riusciva a riconoscersi. Soltanto adesso che ha superato il dramma ha trovato il coraggio di raccontarlo e di mostrarsi: “Spero di potermi liberare un po’ della vergogna e aiutare altre persone che si trovano nella mia stessa situazione. Questo è il mio obiettivo. Non posso più vivere così, non mi nasconderò più”. L’ossessione per il corpo l’ha spinta a voler sottoporsi a quel trattamento che però l’ha sfigurata, riscontrando rigonfiamenti duri sul mento, sulle cosce, sul décolleté.

Linda Evangelista ha deciso di dire basta, di non nascondersi più e adesso spera di liberarsi un po’ della vergogna e aiutare altre persone.