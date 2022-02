La sua vicenda a Miss Italia 1987 fece scalpore, ma cosa fa oggi Mirca Viola? Ecco una sua immagine recente

Riuscì a vincere la fascia di Miss Italia nel lontano 1987, ma poi ‘perse la corona’: ecco cosa accadde e com’è diventata oggi Mirca Viola.

Era il lontano 1987 e lei aveva solo 19 anni quando riuscì a portare a casa l’ambito titolo di più bella d’Italia. Mirca Viola, però, dovette ben presto cedere la corona alla seconda classificata di quell’anno, Michela Rocco Di Torrepadova.

Nella partecipazione di Mirca c’era infatti un’irregolarità: all’epoca infatti il concorso non era aperto a ragazze già sposate e con figli. Lei era già convolata a nozze col produttore Enzo Gallo e già madre. Da quel matrimonio, durato 21 anni sono nati Nicolas e Angelica.

Ad ogni modo, la sua carriera ha ugualmente spiccato il volo: è stata attrice e modella per fotoromanzi ed ha lavorato in tante trasmissioni televisive: Villaggio Party insieme a Paolo Villaggio, Di Che Vizio Sei? con Gigi Proietti su Rai Uno. Nel 1994 fu proclamata da Fabrizio Frizzi Miss Italia Ad Honorem e nel 1995 debuttò al cinema come protagonista del film Banditi al fianco di Marco Leonardi e del bravissimo Ben Gazzara.

Mirca Viola oggi: la sua foto recente vi farà restare a bocca aperta

L’abbiamo vista poi in tante serie tv di grande successo come Tequila e Bonetti, Don Matteo, Incantesimo 7, Centovetrine e Fuoriclasse.

Oggi Mirca è una regista affermata: il suo primo lavoro risale al 2011con il film L’Amore Fa Male con attori del calibro di Stefania Rocca, Nicole Grimaudo e Stefano Dionisi. Sebbene abbia superato i 50 anni, la ritroviamo bellissima come allora, siete d’accordo?

