La vita privata di Pio e Amedeo: chi sono le loro mogli e quanti figli hanno

Pio ed Amedeo è una coppia formidabile della televisione italiana, ma cosa sappiamo della loro vita privata? Le mogli e quanti figli hanno.

Siete pronti a farvi due risate? Dopo l’ultima ospitata nello studio di Amici, Pio ed Amedeo ritorneranno ad allietare il carissimo pubblico di Maria De Filippi, ma soprattutto di C’è Posta per Te.

Sono trascorsi diversi anni da quando Pio ed Amedeo, insieme al fratello di quest’ultimo, sono stati ospiti di C’è Posta per Te ed hanno chiesto a Stefano De Martino e Belen Rodriguez di poter aiutare il ragazzo nel giorno delle sue nozze, ma adesso sono pronti a fare il loro ritorno. Insieme a Lorenzo Insigne, anche il duo comico pugliese sarà ospite della puntata di C’è posta per te di Sabato 19 Febbraio. E, conoscendo la loro energia e simpatia, siamo certi che ne vedremo davvero delle belle. In attesa di poter sapere a chi sarà destinata la loro posta, scopriamo insieme qualche cosa in più su di loro. Ad esempio, cosa sappiamo sulla loro vita privata? Tutti amano Pio ed Amadeo, ma in pochi conoscono questo aspetto della loro vita. Pronti a saperne di più anche voi?

Pio e Amedeo, la vita privata: chi sono le loro mogli

Seppure siano amatissimi e seguitissimi, soprattutto sui loro canali social, non tutti conoscono perfettamente la vita privata di Pio ed Amedeo. Nel corso del programma ‘Emigratis’, abbiamo visto il duo comico rivolgere tantissimi apprezzamenti alle ragazze di tutto il mondo, ma c’è qualcuno che nella realtà ha rubato il loro cuore? Assolutamente si!

Forse non tutti lo sanno, ma Pio D’Antino è felicemente sposato con Cristina Garofalo. Di professione modella, la giovanissima pugliese si è trasferita molto presto a Milano per perseguire la sua passione per la moda. E, a distanza di anni, è riuscita a costruirsi una carriera abbastanza solida. Non solo ha partecipato a Miss Italia, ma è riuscita a raggiungere anche la finale di Veline. Cristina e Pio si sono conosciuti da giovanissimi e da allora non si sono mai più lasciati. Nel 2016, infine, sono diventati genitori della piccola Chiara.

Cosa sappiamo, invece, della vita privata di Amedeo Grieco? Anche lui, così come il suo collega ed amico, è sposato con Maria Finizio. Conosciutisi anche loro da giovanissimi, la coppia è convolata a nozze in gran segreto. E, rispettivamente 7 e 4 anni fa, ha visto nascere il frutto del suo amore: Federico ed Alice.

Formano delle coppie davvero splendide, siete d’accordo?