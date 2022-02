La storia di Penny a Vite al Limite è davvero sconvolgente: viveva completamente intrappolata nel suo corpo, clamoroso colpo basso per il dottor Now.

Tra tutte le storie che si sono alternate nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite, questa di Penny Saeger è tra quelle che ha lasciato sconvolti tutto il pubblico del programma. 45enne e con un peso che raggiungeva i 240 kg, la donna del Maryland ha raccontato di vivere completamente intrappolata nel suo corpo.

Per capire i motivi dell’obesità di Penny, purtroppo, bisogna fare tantissimi passi indietro. Come la maggior parte dei pazienti del dottor Nowzaradan, anche la Saeger aveva una storia drammatica alle spalle. E un passato che, purtroppo, ha fortemente segnato e caratterizzato la sua esistenza. Vittima di un padre violento, Penny ha raccontato di essere più grossa del dovuto sin da bambina. E di aver avuto sempre l’abitudine, oltre di cercare conforto nel cibo spazzatura, di camuffare i chili di troppo con degli abiti piuttosto ampi. Giunta all’età di 45 anni e consapevole che suo marito non poteva prendersi per sempre cura di lei, la donna ha scelto di rivolgersi al chirurgo iraniano. Cos’è successo in clinica? Scopriamolo!

Storia sconvolgente a Vite al Limite: Penny spiazza tutti, cos’è successo

Quando Penny Saeger ha scelto di rivolgersi a Vite al Limite, l’ha fatto perché consapevole di essere intrappolata nel suo corpo. Pesava 240 kg, come dicevamo precedentemente, ma non era capace di fare nulla. Penny, infatti, non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto. E per ogni cosa, anche la più banale, era costretta a chiedere aiuto a suo marito. Cos’è successo in clinica? Beh, c’è da dire che Penny è partita immediatamente a razzo. In pochissimo, la donna è riuscita a dimagrire abbastanza e ad ottenere il lasciapassare per l’intervento di chirurgia bariatrica. Appena fatta l’operazione, però, i risultati sono stati perlopiù deludenti.

Sul web, infatti, si legge che Penny non abbia affatto rispettato il programma del dottor Nowzaradan una volta terminata l’operazione. E che non solo abbia aumentato il suo peso, ma che addirittura sia stata beccata a mangiare di nascosto. Insomma, un grossissimo colpo basso per il dottor Now, nonostante l’abbia avvertita di essere fortemente in pericolo.

Non abbiamo notizie attuali su Penny. Quello che, però, possiamo dirvi è che, nel corso di un episodio di Vite al Limite e poi, la donna non si è affatto mostrata cambiata nel suo aspetto. E convinta di dovere continuare a vivere in quelle condizioni perché disabile.