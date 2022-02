Accade di tutto durante la festa al GF Vip: il commento di Manuel Bortuzzo è pungente

Volano baci durante la festa al GF Vip: il commento di Manuel Bortuzzo è pungente; cosa è successo ieri sera.

È successo davvero di tutto durante la festa al GF Vip. Come ogni sabato sera, i concorrenti hanno organizzato un party scoppiettante, durante il quale è accaduto l’impensabile. I telespettatori hanno seguito con attenzione e, tra di loro, con ogni probabilità c”era anche Manuel Bortuzzo.

Proprio nel corso della festa, infatti, l’ex concorrente si è lasciato andare ad un commento che non è passato inosservato. Un commento che, secondo molti, è riferito proprio a quanto è successo in casa. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE ——>GF Vip, Sophie Codegoni e i ritocchi estetici: com’era prima della chirurgia

GF Vip, il commento di Manuel Bortuzzo su Instagram non passa inosservato

Serata movimentata al GF Vip. Colpi di scena a non finire durante la festa del sabato sera e, senza dubbio, l’episodio più sconvolgente è stato il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge. Le due concorrenti, infatti, si sono lasciate andare alla passione, baciandosi in giardino, sotto gli occhi degli altri, compreso Alex Belli.

E, proprio nel corso della serata, Manuel Bortuzzo si è lasciato andare ad un commento che non è passato inosservato. L’ex concorrente non ha specificato a chi fosse riferita la sua Instagram Story, ma sui social non hanno dubbi: secondo molti utenti su Twitter, Manuel ha voluto commentare proprio quanto successo in casa. Cosa ha scritto? Un disegno che vale più di mille parole:

LEGGI ANCHE —->GF Vip, scoppia la passione tra Soleil e Delia: colpo di scena

Manuel ha scelto l’immagine del circo e, secondo molti, è riferito proprio agli accadimenti nella casa. La story dell’ex concorrente è stata, infatti, condivisa da tantissime persone su Twitter, nell’hashtag del GF Vip. Non ci resta che attendere eventuali novità. Soprattutto per quanto riguarda il famoso “triangolo” del GF Vip. Dopo il bacio tra Delia e Soleil, infatti, è nata una lite furibonda tra Soleil ed Alex, al termine della quale la Sorge è scoppiata in lacrime, visibilmente provata. Siamo certi che di questa serata si parlerà moltissimo nel corso della puntata di domani sera, lunedì 21 febbraio.