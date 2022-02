Alessandra Celentano è la nipote del mitico Adriano, ma sapete chi è suo padre? In molti se lo sono chiesti: cosa c’è da sapere.

È proprio lei una delle protagoniste indiscusse di Amici, Alessandro Celentano. Entrata a far parte del cast del programma sin dalla sua prima edizione, la splendida maestra si è dimostrata da subito una delle sue colonne portanti. In effetti, nel corso di questi anni si sono alternati tantissimi professori, ma lei è rimasta sempre lì.

Leggi anche –> La conosciamo come la ‘temutissima’ insegnante di Amici, ma com’era Alessandra Celentano da giovane? Spunta la foto di anni fa, incredibile!

Nata a Milano nel 1966, Alessandra Celentano inizia a studiare danza da piccolissima. Da sempre appassionata a questa disciplina, la nipote del mitico Adriano ha avuto la possibilità di studiare con maestri di fama internazionale, di perfezionarsi a Budapest e di ottenere una borsa di studio per un corso di perfezionamento presso la scuola di danza di Reggio Emilia, dove anni dopo vi ritornerà nelle vesti di insegnante. Da quel preciso momento, la carriera di Alessandra Celentano come ballerina spicca letteralmente il volo. Protagonista indiscussa di tantissime compagnie e di numerosissimi spettacoli, la bella insegnante di Amici vanta di una carriera davvero impressionante. Vi siete mai chiesti, però, chi sia suo padre? Sappiamo tutto che la simpatica Alessandra è la nipote di Adriano Celentano, ma cosa sappiamo sul suo papà?

Leggi anche –> Amici 21, “Comunicazione importante”: Alessandra Celentano gela tutti con la sua richiesta

Chi è il padre di Alessandra Celentano?

Si può dire a gran voce che la famiglia da cui proviene la splendida Alessandra Celentano è una vera e propria famiglia d’artisti. Non soltanto conosciamo suo zio, il mitico Adriano, ma non possiamo fare a meno di apprezzare anche i suoi cugini. Stiamo parlando proprio della bellissima Rosalinda, della famosa Rosita e dell’indimenticabile Giacomo Celentano – tutti e tre figli di Adriano – ma anche di Gino Santercole, famoso cantautore morto nel 2018.

Leggi anche –> Amici, “Pensano che sia raccomandato”: non ne può più e scoppia in lacrime, doloroso sfogo

Insomma, una famiglia degna di nota, non c’è che dire! In molti, però, si chiedono chi sia il padre di Alessandra Celentano. Cosa sappiamo, infatti, su di lui? Forse non tutti lo sanno, ma il padre della Celentano si chiamava Alessandro, proprio come sua figlia. Da quanto si apprende dal web, però, è scomparso nel lontano 2009 all’età di 89 anni.

Lo sapevate?