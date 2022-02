Alessio Gallo è l’attore che ne L’Amica Geniale interpreta il personaggio di Michele Solara, ma ricordate dove l’abbiamo già visto? E’ stato uno degli attori di una serie che ha avuto molto successo. Scopriamo di più.

L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, è il terzo romanzo della tetralogia romanzesca scritta da Elena Ferrante. Il romanzo ha tratto particolare successo dalla messa in onda in chiaro della prima stagione dell’omonima serie che ha immediatamente riscosso un enorme successo, tanto da giungere ad oggi, alla messa in onda della terza ed ultima stagione. Attualmente la terza stagione sta andando in onda regalandoci episodi dai colpi di scena unici! E e per l’appunto questa sera stiamo guardando in prima serata la terza puntata di questo nuovo capitolo.

I personaggi principali all’interno della serie, Lila e Lenù, sono contornati da volti già noti nel mondo dello spettacolo ed in particolare sul piccolo schermo. Un esempio è Giovanni Buselli, che nella serie veste i panni di Enzo, compagno di Lila. Un altro volto su cui stasera ci vogliamo soffermare, è quello di Alessio Gallo. Il giovane attore ne L’Amica Geniale interpreta il personaggio di Michele Solara.

Alessio è un attore giovanissimo che ha cominciato a recitare qualche tempo fa, ricordate il suo esordio televisivo? Inoltre lo abbiamo già visto in tv in una serie che ha riscosso molto successo. Scopriamo di più su di lui.

LEGGI ANCHE >> “La cosa più dura è perdere un figlio”: l’attore parla del suo dramma

Alessio Gallo, ‘Michele Solara’ in L’Amica Geniale: dove lo abbiamo già visto

Alessio Gallo è Michele Solara nella serie L’Amica Geniale. Lo abbiamo conosciuto nella seconda stagione, ed è diventato uno dei personaggi principali della serie. Nella terza stagione, Michele prende in sposa Gigliola, la donna a cui si è legato ma che in realtà non ama perché nel suo cuore Michele porta un’altra donna, Lila. Ma non l’avrà mai. Michele Solara è un uomo violento, uno spregiudicato che non ha paura di alzare la voce.

LEGGI ANCHE >> Sapete che Vanessa Incontrada ha un negozio di abbigliamento? Dove si trova

LEGGI ANCHE >> Prima di Vite al Limite era irriconoscibile: oggi è così, ma stenterete a crederci

Quello che però forse state dimenticando, è che l’attore in questione Alessio Gallo, ha fatto il suo esordio in tv molto tempo prima di essere scritturato per il provino de L’Amica Geniale. Era infatti il 2012 quando Alessio ha esordito per la prima volta in tv, con il film L’Intervallo, di Leonardo Costanzo. Nel 2014 lo ritroviamo nel film Milionari, di Alessandro Pavia e nello stesso anno prende parte ad una nota serie di successo, Gomorra, di Sergio Sollima, in cui interpretata ‘Tonino Spiderman’.

Nel 2018 è poi rientrato nel cast de L’Amica Geniale, nel secondo capitolo del romanzo. Oltre poi ad essere tornato in tv nuovamente nei panni di Michele Solara nella 3 stagione della serie, Alessio Gallo ha anche recitato in un’altra ficition di successo, Storia di una famiglia per bene, andata in onda su Canale 5 nel Novembre 2021. Insomma, si può dire che la sua carriera lavorativa sia fino ad ora stata un crescendo, chissà in quali panni potremo ritrovarlo in futuro!