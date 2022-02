Da Amici all’Eurovision Song Contest: l’amatissima ex concorrente del talent rappresenterà Malta nella prossima edizione dell’evento, che si terrà a Torino il prossimo maggio.

In quanti stanno aspettando con ansia l’Eurovision Contest Song 2022? Si, perché, dopo la vittoria dei Maneskin nella passata edizione, l’evento musicale si terrà a Torino, dal 10 al 15 maggio. A rappresentare il nostro Paese ci saranno Blanco e Mahmood, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Brividi. Ma non è l’unica sorpresa che ci aspetta!

Oltre ad Achille Lauro, che rappresenterà San Marino, ci sarà un altro volto amatissimo dai telespettatori italiani. Si tratta di una ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, che gareggerà con Malta. Scopriamo di chi si tratta.

LEGGI ANCHE —->Prima di Amici abbiamo visto Umberto Gaudino a Ballando con le stelle: era giovanissimo

L’ex concorrente di Amici parteciperà all’Eurovision Song Contest: rappresenterà Malta

Una piacevole sorpresa per gli appassionati di Amici di Maria De Filippi. Si, perché un’amatissima cantante che abbiamo conosciuto grazie al talent di Canale 5 salirà sul palco degli Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. Di chi parliamo?

Della bellissima Emma Muscat, che ha partecipato alla diciassettesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Oggi 22 enne, sarà lei a rappresentare il suo Paese, Malta, nei prossimi Eurovision, con la canzone Out of Sight. Nella finale dei MESC 2022, la cantante è infatti risultata vincitrice, mettendo d’accordo giuria e televoto, e diventando quindi la rappresentante nazionale a Torino.

LEGGI ANCHE —–>Ci conquista a passo di danza: com’è la professionista di Amici senza trucco, vederla vi lascerà senza parole

LEGGI ANCHE —->Amici, “Avevo gli attacchi d’ansia, non respiravo”: racconta tutto, esperienza drammatica

Insomma, non ci resta che attendere l’inizio di questa scoppiettante edizione. A condurre ci sarà un trio esplosivo, composto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, che hanno ufficializzato la notizia sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022. Noi non vediamo l’ora di tuffarci in questa nuova avventura: riusciranno Mahmood e Blanco a fare il bis e riportare l’Italia sulla vetta del podio! Noi faremo il tifo!