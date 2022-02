Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In del 20 Febbraio: tantissime sorprese in studio, stenterete a crederci.

Quella che andrà in onda oggi, Domenica 20 Febbraio, vi assicuriamo che sarà una puntata di Domenica In davvero imperdibile. Certo, ogni settimana lo è, avete ragione! Questa di quest’oggi, però, sarà ricca di ospiti, sorprese e tantissimo altro ancora.

In contemporanea al pranzo di milioni di italiani, Mara Venier sarà in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi in Rai. E sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento di Domenica In. Da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da TV Blog, infatti, sembrerebbe che gli ospiti di quest’oggi siano non solo numerosissimi, ma tutti davvero incredibili. Come al solito, in studio di parlerà davvero di tutto. A partire, quindi, dal Festival di Sanremo, che a distanza di due settimane dalla finale continua ad essere chiacchieratissimo. Fino alla musica e al cinema italiano. Il tutto, ovviamente, sarà abbellito ed arricchito da nomi impressionanti dello spettacolo italiano. Pronti a saperne di più?

Anticipazioni Domenica In del 20 Febbraio: gli ospiti di oggi

Avevate intenzione di trascorrere la Domenica a pranzo fuori casa? La puntata del 20 Febbraio di Domenica In è un buon motivo per restarvi. E trascorrere delle ore in totale relax con la vostra famiglia. Vi abbiamo convinto, vero? Ne siamo contenti! A questo punto, però, non ci resta che mostrarvi nel minimo dettaglio gli ospiti e le anticipazioni di oggi.

Se anche voi siete curiosi di sapere nel minimo dettaglio chi saranno gli ospiti della puntata di Domenica In del 20 Febbraio, siete proprio nel posto giusto. Di seguito, infatti, vi riproporremo tutto quello che occorre sapere in merito.

Come dicevamo precedentemente, si offrirà ampio spazio al Festival di Sanremo e ad alcuni dei suoi protagonisti. Stavolta in studio ci saranno: Aka7even, Highsnob & Hu, Massimo Ranieri e Giusy Ferreri;

Per la prima volta in assoluto, ci sarà il campione di sci Gustavo Thoeni. Durante lo spazio dedicatogli, però, ci saranno anche Francesco Moser, Jerry Calà ed Ornella Muti;

Durante lo spazio dedicatogli, però, ci saranno anche Patty Pravo, Morgan e Pino Strabioli: la cantante si esibirà sulla note di ‘E dimmi che non vuoi morire’, brano che la consentito la vittoria al Festival di Sanremo nel 1997. Ma non solo. In studio, si ascolteranno anche canzoni come ‘Pensiero stupendo’ e ‘Non ti bastavo più’;

la cantante si esibirà sulla note di ‘E dimmi che non vuoi morire’, brano che la consentito la vittoria al Festival di Sanremo nel 1997. Ma non solo. In studio, si ascolteranno anche canzoni come ‘Pensiero stupendo’ e ‘Non ti bastavo più’; Infine, Dario Argento insieme a sua figlia Asia per il loro film ‘Occhiali neri’.

Insomma, se questa non è puntata imperdibile!