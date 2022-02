Domenica 27 febbraio andrà in onda l’ultima ed imperdibile puntata de L’amica geniale, scopriamo le anticipazioni: finale di stagione choc.

È giunto il momento che tutti speravamo non arrivasse mai: l’ultima puntata de L’amica geniale. Se fino a qualche istante fa, è andata in onda la terza ed imperdibile puntata, tra esattamente sette giorni andrà in onda la quarta. E, quindi, l’ultima.

A distanza di quattro settimane dal suo inizio, ma soprattutto tre anni dal suo primo capitolo, le avventure di Elena e Lila sono pronte a regalare il loro amatissimo pubblico. E, da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe proprio che siano pronte a farlo con un finale di stagione piuttosto choc. Chi sono i protagonisti indiscussi di questo colpo di scena? La risposta è semplicissima, proprio loro: Elena e Pietro. Avete letto proprio bene, si! Sia chiaro, però: non saranno affatto da soli! Scopriamo insieme ogni cosa.

L’amica geniale, anticipazioni ultima puntata: colpo di scena tra Pietro ed Elena

Se pensavamo di aver visto di tutto nel corso di queste tre puntate de L’amica geniale, vi sbagliate di grosso: ci attende un finale di stagione davvero choc. Domenica 27 Febbraio, come dicevamo precedentemente, andrà in onda l’ultima puntata dell’amatissima serie tv di Rai Uno. E, da quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe proprio che accadrà di tutto. Scopriamo i dettagli.

In ‘Ancora tu’, il primo episodio che andrà in onda il 27 Febbraio, gli occhi saranno completamente puntati su Elena e Pietro. Nel corso della puntata che è andata in onda stasera, abbiamo visto come il loro matrimonio inizia a vacillare, vero? Ebbene. Sembrerebbe che i due non riusciranno affatto a trovare un punto d’incontro. Lenù, infatti, inizierà a nutrire dei forti dubbi su suo marito. E lo farà ancora di più quando nella sua vita ritorna Nino. Un colpo di scena davvero clamoroso, vero? E non è affatto finita qui. A dispetto di quello che si può pensare, Pietro e Nino stringeranno uno splendido rapporto di amicizia. Ed, addirittura, si prometteranno di rivedersi.

Nel secondo episodio della puntata, intitolato ‘Chi fugge, chi resta’, l’attenzione sarà concentrata ancora una volta sulla coppia. E sul desiderio di Elena di ritornare a scrivere. Fate attenzione: anche in questo caso ci sarà un colpo di scena. Proprio nel parlare del suo primo romanzo, Nino scopre che Pietro non ha affatto letto il libro di sua moglie. Ed inizierà ad essere parecchio ostile nei suoi confronti. Pertanto, quando Elena si renderà conto del trattamento di suo marito nei confronti del buon Sarratore, prenderà una decisione sulla sua vita matrimoniale.

Davvero clamoroso, vero?