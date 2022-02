La drammatica confessione del cantante lascia tutti senza parole: parole da brividi, un racconto da pelle d’oca, ecco cosa ha rivelato.

Una vera e propria confessione da pelle d’oca, quella a cui si è lasciato andare il famoso ed amato cantante nel corso di una sua intervista nel 2020 a Il corriere della sera. “Avevo un mostro dentro di me”, ha raccontato dopo anni. Scopriamo insieme cos’è successo.

Nel corso di una sua intervista a Il corriere della sera, l’amato cantante italiano si è raccontato come mai prima d’ora. Oltre agli inizi della sua carriera e dei suoi genitori, l’interprete non ha potuto fare a meno di raccontare un momento drammatico della sua vita. Un momento in cui ha ritenuto necessario parlare con uno psichiatra. “Accompagnai un’altra persona. Poi gli raccontai di me, di quel che provavo. I sintomi crescenti”, ha iniziato a raccontare. Continuando, poi, a svelare di avere la sensazione di sentire una figura a lui estranea che gli premeva contro il petto, fino a salire in gola. Un racconto da brividi, quindi. Capiamone qualche cosa in più.

Il racconto da pelle d’oca del cantante: rivelazione da brividi

Non è tutto oro quello che luccica, purtroppo! Talvolta, dietro ad uno sconsiderato successo, si possono nascondere dei veri e propri drammi. È proprio questo quello che è accaduto al famoso cantante. Stiamo parlando proprio di lui: Cesare Cremonini, amatissimo interprete, nonché famoso frontman dei Lunapop.

A Il corriere della sera, il buon Cremonini non ha potuto fare a meno di raccontare il periodo in cui ha sofferto di schizofrenia. E di come ne è uscito grazie all’aiuto di uno psichiatra. “Venivo da due anni di ossessione feroce per la musica. Sempre chiuso in studio, anche la domenica. Smisi di tagliarmi la barba e i capelli”, ha rivelato. Continuando a dire di avere creduto che ci fosse un mostro dentro di lui che premeva contro il petto. “Avevo smesso qualsiasi attività fisica”, ha detto ancora. Spiegando, inoltre, di aver superato questo momento grazie a lunghe camminate. “Il lavoro era la causa. La cura era camminare. Ho camminato per centinaia di chilometri. Ho scoperto i sentieri di collina”, ha detto ancora.

Insomma, un racconto da pelle d’oca, non c’è che dire. E che, senza alcun dubbio, ha lasciato tutti senza parole. Sapevate di questo momento drammatico vissuto da Cesare Cremonini?