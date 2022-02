Ci conquista a passo di danza: com’è la professionista di Amici senza trucco, vederla vi lascerà senza parole

Avete mai visto Giulia Pauselli senza trucco? La professionista di Amici non si nasconde e si mostra al naturale spesso.

Ad Amici di Maria De Filippi abbiamo visto tanti talenti in questi anni e abbiamo seguito il loro percorso. Le categorie che nel talent ci sono oggi sono quella del ballo e del canto, ma ricordiamo che, all’inizio, ve ne erano altre, come quella della recitazione o la ginnastica.

Una volta usciti dalla scuola, per gli allievi, non sono mancate le esperienze fuori, in Italia, ma anche all’estero. Molti ballerini sono ritornati ad Amici ma in una veste diversa. Da anni, nel corpo di ballo dei professionisti, vediamo ex allievi del talent show, come Elena D’Amario, Andreas, Sebastian, Giulia Pauselli, Giulia Stabile. La Pauselli è una professionista di Amici da diversi anni e ci conquista con la sua arte e con la sua bellezza: ma l’avete mai vista senza trucco?

Com’è Giulia Pauselli senza trucco: vedere la ballerina di Amici al naturale vi lascerà senza parole

Giulia Pauselli è la professionista di Amici di Maria De Filippi. Una settimana fa è arrivata una notizia che ha emozionato tutti. In studio è arrivato Marcello Sacchetta, il suo fidanzato e ha confessato che diventerà papà. La ballerina è incinta e quando è entrata è apparsa super felice e ha ringraziato tutti per gli auguri. Giulia da diversi anni la vediamo nella scuola ed è impossibile non restare incantati tutte le volte che balla. In passato, è stata anche lei un’allieva del programma. E’ arrivata finalista nel 2011 e una volta conclusasi questa esperienza ce ne sono state molte altre.

La ballerina ha vinto allora un contratto di lavoro a New York con la prestigiosa compagnia ‘Complexions Contemporary Ballet’. Tornata in Italia, ha cominciato a lavorare nel mondo della televisione e in ambito teatrale. Giulia ha fatto parte del corpo di ballo di Ciao Darwin ma ha lavorato anche a Tale e quale show, al Festival di Sanremo, Sogno e Son Desto e in molti altri celebri programmi tv. Giulia è bellissima, ma l’avete mai vista senza trucco?

Ecco la ballerina in uno scatto social pubblicato sul suo seguitissimo canale instagram. Si mostra senza make up e il suo viso è molto chiaro e luminoso. Anche al naturale è meravigliosa, non trovate?