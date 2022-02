È stata “La donna del mistero” nella famosa telenovela di fine anni ’80: com’è ora, dopo più di trent’anni? Non lo avreste mai immaginato

I telespettatori che amavano le telenovelas non potranno averla dimenticata: scopriamo com’è oggi l’attrice de “La donna del mistero”.

Quando tra gli anni ’80 e ’90 ci fu anche in Italia il ‘boom’ delle telenovelas, lei fu una delle attrici di quel genere televisivo più acclamate. Stiamo parlando di Luisa Kuliok, star argentina classe 1954, che in Italia e in Sudamerica conquistò stuoli di fan.

Il suo talento per la recitazione l’accompagnava già da bambina e il suo debutto nel mondo della tv avvenne a 18 anni. Ottenne nel 1976 il suo primo ruolo da protagonista, ma fu nel 1990 che divenne una vera diva a livello internazionale, quando interpretò Giulia Falconi nella telenovela La donna del mistero.

Arrivata in Italia, questa produzione che vedeva come protagonista maschile Jorge Martinez nei panni di Michele Ricciardi, fu seguita tantissimo e si aggiudicò anche un Telegatto.

Dopo quel clamoroso successo per la quale la ricordiamo nel nostro Paese, si dedicò molto al teatro dove ha recitato in varie opere di William Shakespeare. Nel 2012 si apreono per lei anche le porte del cinema col film Amor a Mares di E. Crupnicof.

Luisa Kuliok oggi: ecco com’è l’indimenticabile protagonista de La donna del mistero

Non tutti ricorderanno che nel 2007 Luisa Kuliok ha recitato in alcuni episodi della seguitissima serie Il Mondo di Patty originaria del suo Paese natale.

Oggi questa talentuosissima artista ha 68 anni ed è sposata e madre di una figlia. Ha lasciato la tv e si occupa quasi esclusivamente di teatro. Come si può notare da questo scatto, Luisa è rimasta bella ed affascinante come trent’anni fa, siete d’accordo?

Il viso è praticamente lo stesso e anche la sua eleganza è sempre quella di un tempo!