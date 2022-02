Ore piuttosto infuocate nella casa del GF Vip: tra Delia Duran e Soleil Sorge è scattato un bacio, colpo di scena clamoroso.

Un colpo di scena clamoroso, quello che è accaduto nella casa del GF Vip durante le scorse ore: Delia Duran e Soleil Sorge si sono baciate!

Il ‘triangolo’ amoroso più famoso d’Italia continua a far parlare di sé. E, dopo l’ingresso di Alex Belli, continua ad essere gettonatissimo. Delia riuscirà a perdonare per sempre il suo Belli? E, soprattutto, l’ex attore di Centovetrine riuscirà a mettere in chiaro la situazione con Soleil? Chi lo sa! Seppure, in diverse occasioni, Alex abbia rivelato di aver scelto sua moglie perché consapevole che sia proprio lei la donna della sua vita, non riesce a staccarsi dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in qualità di amica. In attesa di scoprire cosa succederà tra loro, però, sappiate che è successo qualcosa di incredibile tra le due giovanissime e bellissime donne: è scoppiata la passione! Nel corso della festa tenutasi qualche ora fa in casa, le due donne di Alex Belli si sono scambiate in giardino un passionale bacio.

GF Vip, scatta il bacio tra Soleil e Delia: incredibile!

Da qualche ora si è concluso il Sabato sera. E in questo giorno, si sa, nella casa del GF Vip si fa sempre baldoria. È proprio questo quello che è accaduto nel corso delle scorse ore e che ha regalato al suo pubblico un colpo di scena davvero clamoroso: Delia e Soleil si sono baciate! E, tra l’altro, si sono lasciate andare ad un kiss piuttosto passionale.

Nelle clip che stanno circolando in queste ultime ore sui social, si vedono chiaramente Delia e Soleil chiacchierare in giardino lontane dalla parte restante del gruppo. E, dopo qualche istante, scambiarsi un bacio vero.

Inutile dirvi che, subito dopo il bacio, il popolo web si è completamente scagliato contro di loro. La maggior parte dei telespettatori, infatti, credono che il bacio scambiato sia stato fatto ad arte per far parlare nuovamente di loro in puntata. Voi, invece, cosa ne pensate?