GF Vip, Delia Duran mette le cose in chiaro: “Con te non voglio nulla”, la reazione di Barù è immediata.

Nell’ultime puntate andate in onda del Grande Fratello Vip abbiamo visto cos’è successo nelle settimane precedenti. In particolare l’attenzione si è soffermata su quanto accaduto due puntate fa, ovvero sul bacio che Delia Duran ha rubato in confessionale a Barù. La donna è stata chiamata in mistery con Jessica e subito dopo Signorini ha chiesto la presenza anche dell’uomo.

La modella ha detto in quel momento di aver solo giocato, ma subito dopo si è smentita. Mentre stava litigando con Jessica in salone, ha confermato quello che aveva detto a Nathaly, che aveva dato il bacio a Barù per infastidire la principessa. Secondo Delia, Jessica parla male di lei e quindi a suo parere ha fatto questo gesto come ‘ripicca’. In questi ultimi giorni, la donna ha voluto mettere le cose in chiaro proprio per rasserenare Jessica e parlando con Barù ha detto: “Con te non voglio nulla”. La reazione dell’uomo è stata immediata.

GF Vip, Delia Duran parla con Barù: “Con te non voglio nulla”, la reazione del concorrente

Delia Duran e Jessica, dopo il bacio che la modella ha rubato a Barù hanno avuto una discussione. Lei aveva palesato il fatto di aver baciato l’uomo per gioco. Subito dopo si è smentita, dicendo di averlo fatto di proposito.

Negli ultimi giorni però sembrerebbe che abbiano chiarito. La modella ha voluto mettere un nuovo punto a questa situazione parlando con il concorrente. Delia si è avvicinata a Barù mentre era sul divano e facendo riferimento a Jessica ha detto: “Io voglio essere chiara con lei, io con te non voglio assolutamente niente”. Barù di fronte a queste parole sembrerebbe essersi infastidito.

“Ancora?? Vai a letto dai, vai vai”, ha esclamato il concorrente subito dopo le parole della modella, facendo anche il gesto di andare via. Barù aveva già in precedenza detto di non avere un interesse per Delia e pensava che la questione fosse chiusa, e per questo ha avuto questa reazione quando Delia è ritornata a parlare di quanto successo.