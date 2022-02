Gf Vip, “Mia madre sordomuta, mio padre muratore”: il racconto da brividi del concorrente del reality show.

Manca meno di un mese al gran finale del GF Vip 6. Si tratta dell’edizione più lunga di sempre del famoso reality show di Canale 5: chi salirà sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere: di concorrenti fortissimi, quest’anno, ce ne sono davvero molti. E le emozioni che ci regalano sono infinite.

Nel corso dell’ultima puntata in diretta, in onda lo scorso giovedì sera, uno dei concorrenti ha aperto il suo cuore, ripercorrendo alcuni tra i momenti più toccanti della sua vita, a partire dalla sua infanzia, dove non sono mancate le difficoltà. Il racconto ha emozionato tutti, in casa e fuori. Scopriamo le sue parole.

GF Vip, il racconto da brividi del concorrente: la linea della vita emoziona tutti

È uno dei concorrenti più divertenti e solari del GF Vip 6, ma non tutti sanno che dietro al sua sorriso si nasconde un passato non sempre semplice. Giucas Casella ne ha parlato nel corso della puntata di giovedì, ripercorrendo la sua linea della vita. A partire proprio dalle sue origini: “Mia madre era sordomuta, mio padre faceva il muratore…Per andare avanti facevo il fachiro”, spiega il concorrente. Che racconta gli inizi della sua carriera, a bordo della navi da crociera. Ma proprio durante uno di questi viaggi in giro per il mondo ha dovuto affrontare uno dei momenti più bui della sua vita, la morte della sua mamma. Giucas non trattiene le lacrime nel ricordarla: “Era una donna speciale”

Ma dopo la sofferenza, per Giucas è arrivata la felicità, con l’inizio del successo, l’amore della sua Valeria e la nascita del figlio James, avuto da un’altra donna. E proprio James ha inviato al papà un dolcissimo messaggio, mostratogli nel corso della diretta: “Ti scrivo perché mi manchi, ma anche per dirti che sono molto orgoglioso di te, di quello che fai, e di quello che sei”. L’emozione di Giucas è alle stelle, soprattutto quando ha ricevuto un dolce saluto anche dal nipotino.

Un momento davvero dolcissimo, che ha emozionato il pubblico. Riuscirà Giucas a conquistare la finale, noi glielo auguriamo!