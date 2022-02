GF Vip, “Se sei triste te la sei cercata”: il duro attacco a Soleil arriva proprio da lui; cosa è successo nelle scorse ore.

Un serata esplosiva, quella di ieri nella casa del GF Vip. Come ogni sabato sera, i vipponi hanno organizzato una festa, con tanto di musica, trucchi e costumi offerti dalla produzione. Un festa durante la quale è accaduto di tutto, a partire dal bacio inaspettato tra Delia e Soleil. Un bacio seguito da una lite furiosa tra Alex e Soleil, con quest’ultima che è scoppiata in lacrime.

Un momento difficile per la Sorge, ma non tutti hanno avuto compassione per lei. C’è un concorrente che è stato molto chiaro e, questa mattina, ha commentato quanto accaduto con parole piuttosto dure nei confronti della gieffina. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, il concorrente su Soleil Sorge: “Chi semina vento raccoglie tempesta”, duro attacco

Il caos creatosi ieri tra il “triangolo” più famoso della casa del GF Vip è stato l’argomento più chiacchierato della giornata di oggi. In molti hanno detto la propria opinione su quanto è successo durante la festa tra Delia, Soleil ed Alex Belli. In particolare, ha attirato l’attenzione il crollo emotivo di Soleil, che dopo il bacio con Delia e la lite con Alex è scoppiata in lacrime, visibilmente provata. C’è chi ha provato a consolarla, come Barù e Katia Ricciarelli, ma non tutti si sono sentiti di farlo.

È il caso di Davide Silvestri, una delle persone con cui Soleil ha più legato nel corso di questi mesi. L’attore, però, è stato chiaro e ha ammesso di non approvare il comportamento della coinquilina, che non ritiene una vittima: “Io non le ho voluto parlare, mi rifiuto, mi dispiace. Non ce la faccio. Dal momento che tu dici di rimanerne fuori, rimani fuori, ma dal momento che poi lo fai, allora gioca e basta. Non me la sento di dire pareri, perché se poi vedo una persona triste, allora te le sei cercata! Si dice chi semina vento raccoglie tempesta”.

Insomma, per Davide quella di Soleil sono lacrime di coccodrillo, di una persona che, nei fatti, non si è tirata indietro alle dinamiche del “triangolo”. E voi, siete d’accordo con le parole dell’attore?