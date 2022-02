GF Vip, Soleil ed Alex discutono nella notte e lei confessa: “Ti amo”

Notte agitata nella casa del GF Vip 6: la discussione tra Soleil e Alex porta l’influencer a confessare tutto e arriva il “Ti amo”.

Come ogni sabato sera, anche stanotte i vipponi hanno fatto festa, stavolta a tema “Wild”. Dopo la cena, hanno continuato a divertirsi tra balli scatenati e tanta musica indossando costumi preistorici, ma con Alex, Delia e Soleil, il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.

Innanzitutto, le due donne tra le quali ormai da sei mesi si dibatte il ‘Man’ si sono scambiate un improvviso bacio che tanto sta facendo mormorare i social. Da lì, si è scatenato poi un vero putiferio.

Mentre la venezuelana cercava di chiarire con l’amica-rivale, tra quest’ultima e Belli è scoppiato il finimondo. Soleil si è decisa infatti a parlare chiaro ed ha ammesso ciò che è successo sotto le coperte mesi fa: “Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto”.

L’attore di CentoVetrine l’ha spinta allora a confessare una volta per tutte quello che prova per lui: “E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la paracu*a. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ste falsità. Esci dalla corazza, esci fuori, esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me. Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me, ciccia“.

GF Vip, colpo di scena: Soleil dice “Ti amo” ad Alex

A quel punto l’ex corteggiatrice non ha più tollerato le accuse ed ha sbottato: “Non voglio sentirti dire che non mi espongo o che non ho coraggio. Quello che abbiamo vissuto è stato bello, ma abbiamo sbandato. Io e te stavamo uscendo dal binario e ci stavamo innamorando, sì è vero ci stavamo innamorando”.

Dopo l’ammissione, la 27enne non ha nascosto la sua delusione e la sua rabbia: “Adesso mi hai deluso e mi sei sceso, schifoso. Mi fai schifo e mi stai attaccando come fanno gli altri. Io ho sempre ammesso quello che c’era tra noi. Stavamo sfasando e tu lo sai bene. Tu sotto le coperte sapevi che nessuno ci sentiva e hai detto determinate cose in un senso ben preciso e non raccontare bugie adesso”.

Uno sfogo clamoroso che è terminato addirittura con una dichiarazione d’amore: “Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente. L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Di che c**zo stai parlando?!”.

I colpi di scena di questa edizione andranno avanti ancora a lungo, scommettiamo?