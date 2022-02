GF Vip, Soleil contro la concorrente: “Dall’inizio mi sparla dietro poi viene a fare l’amica”

GF Vip, Soleil Sorge ne ha per tutti e questa volta si scaglia contro la concorrente inaspettatamente: “Dall’inizio mi sparla dietro e poi fa l’amica”.

Il Grande Fratello Vip è seguitissimo, da quando ha avuto inizio ha fatto più volte il record di ascolti. Anche la diretta su Mediaset Extra è molto seguita. Da quando il reality è partito abbiamo quasi sempre visto al centro dell’attenzione il blocco Alex-Soleil-Delia.

Ormai non si parla d’altro. L’amore libero è arrivato in molte altre trasmissioni e tutti vogliono capire i vari passi e come finirà questa storia. Al momento sembrerebbe che Alex e Delia abbiano chiarito mentre Soleil si è mostrata da una parte infastidita da questa situazione e dal continuo parlare di questo rapporto, ma dall’altra parte non ha nascosto un po’ di gelosia. Soleil è ormai al centro delle dinamiche del gioco, si parla sempre di lei, anche in riferimento agli altri concorrenti. Ed è proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e donne che, parlando con Nathlay e Katia si è schierata inaspettatamente contro la sua compagna in casa.

GF Vip, Soleil Sorge ne ha per tutti e questa volta si scaglia contro di lei: “Mi sparla dietro”

Soleil Sorge è sicuramente una delle protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dall’inizio è sempre stata al centro delle dinamiche, prima per il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi che ha fatto tanto parlare, poi la questione si è decisamente ampliata sul suo legame con Alex Belli.

Adesso che l’attore è in casa come ospite e la sua compagna Delia Duran è una concorrente, ci sono forti squilibri. Ma la concorrente è spesso al centro dell’attenzione anche per altre questioni, in riferimento agli altri coinquilini. Qualche giorno fa, parlando con Nathaly e Katia, non ha usato mezzi termini facendo riferimento a Jessica e sostenendo che la principessa le sparli dietro.

Nathaly ha prima detto, parlando di Jessica e Lulù: “Quando tocchi una c’è l’altra in difesa, è una cosa bella eh, però…”, poi il discorso si è ampliato su quanto successo con Delia, e Soleil ha esclamato: “Jessica ne ha detto di pesta e corna su Delia anche in confessionale, poi ieri ha detto ‘abbiamo chiarito, non merita quello che le ha fatto Alex e Soleil’, ma che cosa le abbiamo fatto? Dall’inizio che siamo entrate mi sparla dietro, poi viene a fare l’amica, lei cambia da così a così, va beh è una sua disonestà intellettuale”.