GF Vip, Sophie Codegoni e i ritocchi estetici: com’era prima della chirurgia

GF Vip, Sophie Codegoni non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia: com’era la concorrente prima dei ritocchi estetici.

Sophie Codegoni è sicuramente tra le protagoniste del Grande Fratello Vip. La concorrente è entrata nella casa a settembre. E’ spesso stata al centro delle dinamiche. Inizialmente sembrava che non andasse d’accordo con Soleil Sorge, ma sembrerebbe che abbiano trovato una certa affinità in questi mesi.

Abbiamo conosciuto Sophie ad Uomini e donne nel 2021. Nel format di Maria De Filippi ha vestito il ‘ruolo’ di tronista. Ha fatto un bel percorso e alla fine ha scelto Matteo Ranieri. Si sono lasciati poche settimane dopo, attualmente Matteo è il tronista di Uomini e donne. E’ giovanissima, ha 20 anni. La concorrente del GF vip ha ricorso alla chirurgia e non ha mai nascosto di averlo fatto. Ma com’era prima di sottoporsi ai ritocchi estetici?

GF Vip, Sophie Codegoni e i ritocchi estetici: com’era la concorrente prima della chirurgia

Sophie è spesso al centro delle dinamiche del gioco. In principio si è parlato della non simpatia con Soleil Sorge, ma in questi mesi tutto è cambiato e fra le due è nata una bella amicizia.

Sophie è stata al centro dell’attenzione anche per il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi, rapporto conclusosi in poco tempo. Adesso, la bella ex tronista è legata ad Alessandro Basciano e sono molto innamorati. La giovane non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia per ritoccare seno e naso: ma com’era prima degli interventi?

Sophie si è rifatta il seno poco prima della fine di Uomini e donne e non ha avuto nessun timore di dichiararlo sui social. Nello scatto in alto vediamo due immagini a confronto. Nella prima a sinistra aveva già rifatto il seno.

Di recente ha anche fatto un ritocco alle labbra, per correggerle perchè leggermente storte. Ha nuovamente documentato tutto su instagram, rivelando il nome del chirurgo a cui si è rivolta e lo conosciamo benissimo, è Giacomo Urtis.

Sophie Codegoni è una ragazza bellissima, elegante e intelligente. Adesso al GF Vi sta dimostrando di avere anche un personalità molto forte e di essere tanto matura.