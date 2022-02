Il cuore frantumato in mille pezzi: “La cosa più dura è perdere un figlio”, l’attore parla del suo dramma, parole da brividi

Sono trascorsi anni da quel tragico evento che ha per sempre cambiato la sua vita e quella della sua famiglia. L’attore ha impresso nella mente e nel cuore i ricordi di ciò che e stato, ed ancora oggi a distanza di tempo si percepisce che è una ferita che non potrà mai essere colmata. “La cosa più dura è perdere un figlio“- in un post sui social dedica una lunga lettera al figlio scomparso, insegnando agli altri cosa sia il vero valore dell’amore e della vita.

Parole da brividi che lasciano un segno. Ogni anno, in occasione del giorno del compleanno del figlioletto, l’attore è solito condividere un post per ricordarlo. Sono sempre tanti i messaggi di conforto e di vicinanza che il noto attore e la sua famiglia ricevono. In una di queste occasioni, il post però è stato rimosso. La parole riportate al suo interno erano da brividi. L’attore ha raccontato il suo dramma.

Il dramma che gli ha cambiato la vita: l’attore parla della perdita di suo figlio, parole da brividi

Jhon Travolta è sicuramente uno dei volti più amati e più noti nel mondo dello spettacolo. A livello mondiale è conosciuto, amato ed apprezzato per il grande talento che ha saputo dimostrare di avere nell’interpretazione dei personaggi di cui ha vestito i panni nel corso della sua carriera. Impossibile dimenticarlo in Pulp Fiction o in Grease.. Due capolavori. La vita di Jhon Travolta però non è costellata purtroppo di soli successi. L’attore ha vissuto un dramma che lo ha portato a dover affrontare un grande dolore, incolmabile.

“Dicono che la cosa più dura sia perdere un genitore, ora posso dire che non è vero. La cosa più dura è perdere un figlio. Qualcuno che hai guardato crescere ogni giorno, a cui hai insegnato a parlare e a camminare. Qualcuno a cui hai mostrato come si ama.” – parole che raccontano un dramma, quello della perdita. Nel 2009, Jhon Travolta e la sua famiglia sono stati travolti da un grave lutto: la perdita del piccolo Jett. Aveva 16 anni quando a causa di una crisi epilettica mentre faceva il bagno, ha battuto la testa.

Da quel momento, il dolore è diventato una costante della sua esistenza, purtroppo qualche anno più tardi, nel 2020 un altro lutto ha devastato la vita dell’attore, quello di sua moglie Kelly Preston. Ad oggi, Jhon Travolta ha deciso di concentrare tutta la sua vita, le sue energie ed il proprio amore per dedicarsi ai suoi due figli, Ella Bleu e Benjamin. “I 16 anni nei quali sono stato suo padre mi hanno insegnato ad amare incondizionatamente. [..] Dite ogni giorno alle persone care che le amate. Non date nulla per scontato. La vita merita di essere vissuta.” – l’attore ha concluso così il suo post, esortandoci, tutti, ad amare incondizionatamente.