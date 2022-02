La dottoressa Pimple Popper, enorme spavento per Brandi durante il suo intervento: mai successo prima d’ora, davvero clamoroso.

Avete mai seguito una puntata de La dottoressa Pimple Popper? In onda su Real Time, il programma racconta le storie di tutti quei pazienti che decidono di rivolgersi a Sandra Lee per risolvere il loro problema alla pelle.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper, l’incredibile dramma di Tyler: scoperta choc durante l’intervento

Nel corso di questi anni, si sono alternate tantissime edizioni de La dottoressa Pimple Popper, ma soprattutto si sono alternati tantissimi pazienti. Tra questi, una menzione particolare merita la giovanissima Brandi! Decisa a rivolgersi alla dermatologa per riappropriarsi del suo corpo, la donna ha lasciato tutti col fiato sospeso nel bel mezzo del suo intervento. Prima di scoprire cos’è successo, cerchiamo di capire il motivo della sua partecipazione al programma. E perché per lei è stato necessario rivolgersi alla Lee.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper, l’incubo di Mary è durato ben 20 anni: impensabile!

La dottoressa Pimple Popper, dramma durante l’intervento di Brandi: cos’è successo

Da circa 3 anni, Brandi aveva una grossa protuberanza sul petto. Scoperta un po’ per caso, la donna ha raccontato alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper quanto la situazione si è aggravata da un momento all’altro. Inizialmente, infatti, l’escrescenza era davvero impercettibile. Col passare del tempo, però, questa non soltanto è cresciuta, ma si è anche estesa su tutta la zona. “Quando mi stendo per dormire, la percepisco. È un ostacolo perenne”, ha rivelato. Continuando, poi, a spiegare di come la protuberanza, che altro non è che un ‘semplice’ lipoma, ha condizionato la sua vita. La sua vita sociale, infatti, era ridotta al minimo.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper, Amber: “La malattia si impadronisce della mia vita”, dramma tremendo

Appena la dottoressa Sandra Lee si è accertata della situazione, non si è affatto trattenuta dal procedere con l’operazione. È proprio durante questo momento, però, che è successo qualcosa che non era mai accaduto prima d’ora. Brandi, infatti, ha rivelato di non sentirsi affatto bene. E di sentire non solo le sue gambe tremare, ma anche di avvertire un senso di malessere. Insomma, un vero e proprio dramma! L’intervento, purtroppo, è durato anche diverso tempo: il lipoma era talmente grande che si è attaccato un po’ ovunque. E la dermatologa ha dovuto fare un bel po’ di movimenti per tirarlo fuori.

Fortunatamente, tutto è andato alla grande. E, dopo il brutto spavento, Brandi finalmente sorride al suo nuovo petto.