E’ una dei 10 concorrenti protagonisti della nuova ed attesissima seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori: conosciamo meglio Alice Mangione, età, famiglia e tutte le curiosità su di lei. Ricordate dove l’abbiamo già vista?

Mancano ormai pochi giorni al debutto della seconda attesissima e nuovissima stagione di LOL-Chi ride è fuori. Lo show comico ha fatto il boom nel 2021 con la prima stagione ed il successo ottenuto ha fatto ben sperare in una nuova edizione, ed eccoci accontentati!

Lo show della risata firmato Amazon sta per ritornare sui nostri schermi con i primissimi 4 episodi il 24 Febbraio per poi lanciare gli ultimi tre episodi il 3 Marzo.

10 Sono i nuovi volti che hanno rinnovato l’intero cast di questa seconda stagione. Pronti a sfidarsi a colpi di battute che metteranno a dura prova la loro risata.

Chissà chi la spunterà? Analizziamo bene il cast di LOL-Chi ride è fuori 2, ecco chi sono i 10 concorrenti che prenderanno parte al programma: Virginia Raffaele, Diana Del Bufalo, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Mago Forest, Maria Di Biase, Max Angioni, Corrado Guazzanti.

Soffermiamoci adesso su una delle concorrenti, Alice Mangione. Cosa sappiamo di lei? Scopriamo insieme tutte le curiosità!

Alice Mangione è una delle concorrenti di LOL-Chi ride è fuori, conosciamola meglio

Classe 1984, Alice Mangione, oggi trentottenne, è nata a Bergamo. E’ un’attrice ed autrice comica, molto famosa in tv sia sul piccolo che sul grande schermo. Partecipare a LOL-Chi ride è fuori, per Alice è un po’ come essere a casa. Sì perché insieme a lei, fra i 10 concorrenti ci sono il suo compagno di vita, Gianmarco Pozzoli e Maccio Capatonda, con il quale ha esordito per la prima volta sul piccolo schermo all’età di 22 anni, nel programma televisivo in onda su Italia 1, Mai dire Martedì .. Ricordate? Interpretava Amalia Frellioje.

Alice Mangione debutta però anche sul grande schermo ed arriva al Cinema nel 2009 con il film Oggi Sposi di Luca Lucini e poi nel 2014 con Un fidanzato per mia moglie, di Davide Marengo. Il successo ottenuto in tv le consente una certa notorietà, ma è con lo sbarco su YouTube che Alice comincia ad ingranare la marcia con una parodia del personaggio Alice Make-Up, che arriva poi su MTV nel programma condotto da Caterina Guizzanti, La prova dell’Otto. Ad oggi, è tra i 10 concorrenti del cast della nuovissima stagione di Lol-Chi ride è fuori. Ma cosa sappiamo invece della sua vita privata?

Come anticipato, nel cast di LOL-Chi ride è fuori, è presente anche il compagno di vita di Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli. I due insieme sono un vero duo della risata! Avete dato un’occhiata ai loro contenuti social? La risate non mancano mai! Alice e Gianmarco hanno anche allargato la famiglia. Sono genitori di sue splendidi bambini, Giosuè ed Olivia. Li vediamo spesso all’interno dei video social che sono soliti condividere, sono una bellissima famiglia!

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli sono poi convolati a nozze. Hanno celebrato il matrimonio attraverso due riti, uno pagano a San Candido e l’altro civile a Milano. I due insieme hanno dato vita a The Pozzoli’s Family, un format che vede i due protagonisti presentare sketch in cui rappresentano la vita quotidiana di una reale famiglia che affronta da genitore dinamiche di ogni genere, il tutto trattato con una leggera vena di ironia, componente immancabile! Non c’è dubbio che per Alice il suo più grande successo sia stata proprio la sua bellissima famiglia!