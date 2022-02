La nuova moda lanciata da Kate Middleton: avete notato quel dettaglio?

In occasione di un’importante visita, Kate Middleton ha sfoggiato l’ennesimo look super chic: una vera e propria nuova moda!

Che la duchessa di Cambridge sia un’icona di stile per le donne di tutto il pianeta è ormai cosa nota, ma non si smette mai di restare affascinati dalla sua infinita classe. Avete visto cosa ha indossato nell’ultimo appuntamento di cui è stata protagonista?

La moglie del principe William ha da poco fatto visita al Pact (Parents and Children Together), un centro per le famiglie in difficoltà nel quartiere di Southwark e anche stavolta è stata impeccabile nel look.

Con la solita eleganza che la contraddistingue, ha scelto per l’occasione una mise classica ma per nulla banale spezzando un total black con un dettaglio che vuole essere anche un omaggio alla Royal Family. Scopriamo di cosa si tratta!

Kate Middleton, la giacca del tailleur fa impazzire tutti: una nuova moda in piena regola

Al paio di pantaloni neri stretti fino alla caviglia di LK Bennet, Kate ha abbinato un maglioncino dello stesso colore firmati Boden ed un paio di scarpe décolleté col tacco largo di Gianvito Rossi.

Un total black molto elegante e, aggiungendo una giacca grigia Catherine Walker, ha rilanciato la moda del tailleur spezzato. Il modello Principe di Galles, poi, è noto per essere ispirato a Carlo, che evidentemente la nuora ha così voluto omaggiare.

A completare lo splendido outfit, un paio di orecchini di perle ed una catenina con ciondolo di Astley Clarke. Non solo quindi capi dai prezzi proibitivi nel guardaroba della duchessa, ma anche marchi più accessibili. Con il suo buon gusto, Kate Middleton mescola sapientemente abiti super griffati ad accessori meno lussuosi lasciando sempre tutti di stucco.

Che ve ne pare? Anche per voi il tailleur spezzato resta un classico intramontabile?