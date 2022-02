Pechino Express 2022, chi è Anna Ciati: età, fidanzato e quel ‘particolare’ che l’ha portata al successo

In coppia con l’amica Giulia Paglianiti, Anna Ciati sarà una concorrente di Pechino Express 2022, al via il prossimo 10 marzo.

Manca poco più di due settimane e poi potremo vedere una nuova stagione di Pechino Express: stavolta il viaggio si svolgerà in Medio Oriente, precisamente in Turchia, Giordania, Uzbekistan ed Emirati Arabi.

Giovedì 10 marzo ci aspetta quindi l’inizio di una nuova avventura che vedrà protagoniste 10 coppie di personaggi noti tra cui anche le TikToker Giulia Paglianiti e Anna Ciati. Quest’ultima è un’influencer di grande successo, che ad appena 21 anni è riuscita a farsi spazio nell’agguerritissimo mondo social.

Nata il il 27 dicembre del 1999 a Carate in provincia di Monza e Brianza, Anna ha iniziato questa carriera per caso. Si era iscritta, come fanno tanti, a Musical.ly ma il vero riscontro lo ha ottenuto su TikTok. Ma cosa ha determinato tanto successo?

Anna Ciati, curiosità sulla concorrente di Pechino Express 2022: conoscete il suo libro?

Come dichiarato da lei stessa, molto probabilmente ad attirare l’attenzione di così tanti follower sono stati i suoi capelli rossi, che sono la sua caratteristica fisica più lampante.

Inoltre, sulla popolare piattaforma cinese ha iniziato ad avere un grande seguito quando sulla popolare piattaforma cinese ha iniziato a postare contenuti con le canzoni di Sfera Ebbasta, suo artista musicale preferito.

Con Giulia Paglianiti e l’altra amica Gaia Bianchi, avevano fondato un trio sui social chiamato “le Superchicche”, come i personaggi del famoso cartone animato, per i colori diversi dei loro capelli.

Dopo le scuole superiori, Anna ha deciso di non proseguire gli studi per dedicarsi alla sua attività sui social. Sue grandi passioni sono la moda e la musica: l’abbiamo vista anche in alcuni video musicali di Junior Cally ed Emanuele Aiola. La futura concorrente di Pechino Express ha scritto anche un libro, uscito nel 2021 ed intitolato Rosso fuoco. Il coraggio di essere vulnerabile, edito da Mondadori Electa.

Attualmente è fidanzata con un ragazzo che si chiama Raoul Trevisan.

Con la sua grinta, la bellissima Anna sarà sicuramente una grande protagonista della nuova stagione del reality condotto da Costantino della Gherardesca!